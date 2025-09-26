Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Maden Şehidi Ailelerine Taziyede Bulundu

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ATALAY MADENCİ AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, madende göçükte yaşamını yitiren Orhan Maskar'ın taziye evine giderek babası Osman Maskar'a, 10 gün sonra düğünü olan oğlu Onurhan Maskar ile diğer oğlu Recep Maskar'a ve ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Taziye evinde Orhan Maskar için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Ergün Atalay, "Anneye, babaya, çocuklarına, hanımına, akrabalarına Allah sabır versin. Maden şehidimizin mekanı cennet olsun. Buradan 16 sene 70 kilometre gel-git, üç kuruş para için, çocuklarının rızkı için 5 binin üzerinde maden şehidi var. Son olsun diyoruz, olmuyor. Başta annesine, babasına, ailesine, çocuklarına, işçi arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.

Taziye ziyaretine Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın yanı sıra Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS'e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri de katıldı.

Ayhan ACAR/ BARTIN,