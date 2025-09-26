TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan Maden Şehidi İçin Taziye Ziyareti

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçi Orhan Maskar'ın Bartın'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası'ndan (GMİS) yapılan yazılı açıklamaya göre, Atalay, Kozcağız beldesi Ellibaş köyündeki taziye evinde baba Osman Maskar ve diğer aile üyeleriyle bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti.

Taziye ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ziyarette konuşan Atalay, Orhan Maskar'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Anneye, babaya, çocuklarına, hanımına, akrabalarına Allah sabır versin. Maden şehidimizin mekanı cennet olsun. Buradan 16 sene 70 kilometre gel-git, üç kuruş para, çocuklarının rızkı için. 5 binin üzerinde maden şehidi var. 'Son olsun.' diyoruz, olmuyor. Annesine, babasına, ailesine, çocuklarına, işçi arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz."

Atalay'a, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS'e bağlı şube başkanları ve yöneticileri eşlik etti.