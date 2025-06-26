TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan Kamu İşçilerine Destek Çağrısı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan Kamu İşçilerine Destek Çağrısı
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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Diyarbakır'da kamu işçisinin zam taleplerine dikkat çekerek, hükümete çağrıda bulundu. Kamu işçilerinin huzurlu bir yaşam sürme hakkına vurgu yaptı ve eylem planlarını açıkladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisinin zam görüşmelerine ilişkin, "Diyarbakır'dan sesleniyorum, kamu işçisinin, TÜRK-İŞ'in talebine kulak verin." dedi.

Atalay, Diyarbakır Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Makine İşletme Şefliği ve Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü bahçesinde işçilerle bir araya geldi.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Atalay, dün sendikalarla yaptıkları toplantının ardından kenti gezme fırsatı bulduğunu anlatarak, "İnsanlar, huzurlu mutlu bir şekilde yaşıyor, inşallah böyle terörsüz, huzurlu yaşama devam ederler." ifadesini kullandı.

Atalay, 6 aylık bir sürecin ardından kısa bir süre önce hükümetin teklif verdiğini ancak teklif edilen rakamın toplumun kabul edeceği bir rakam olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kamu işçisinin bu haklı talebine kulak verilsin. Bizim eylem, miting veya grev yapma gibi bir sevdamız yok ama gideceğimiz başka bir kapı yok. Bugün buradayız, haftaya 3 eylem takvimimiz var onu uygulayacağız. Diyarbakır'dan sesleniyorum, kamu işçisinin, TÜRK-İŞ'in talebine kulak verin. Biz evimize huzur, işimize huzur istiyoruz. İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Bu haklı talebe bir an evvel ülkeyi yönetenler makul cevap vermezlerse, en geç ayın 15'inden sonra sendikalarımız Karayolları, Demiryolları, Devlet Su İşleri grev kararı alacaklar ve uygulayacaklar. Ne lazımsa yapmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'de bugün 81 vilayette 600 bin kişi eylem yapıyor. Onların hepsi bizim ailemiz."

İzmir'de sendikaların itibarsızlaştırıldığını belirten Atalay, "Dediler ki 'Bunlar şu parayı alıyor.' O havada uçuşan paralar brüt rakamlar. İzmir'de belediye başkanı 'Belediyeden 1500 adam çıkartacağım.' diyor. O adamın suçu ne? 50-55 bin lira para alıyor. Sen bir sene önce sözleşme yapmadın mı, yaptın. Emeğin karşısında partisi falan olmuyor, herkes yan yana oluyor hücum ederken. Halkın bir bölümünü de yanına alıyorlar ve diyorlar ki 'Bunların ücretleri böyle bunları çıkartın biz girelim.' Bu mantıklı bir bakış değildir." diye konuştu.

Son 2-3 aydır işçiler ve sendikalarla ilgili kamuoyunda itibarsızlaştırmanın devam ettiğini anlatan Atalay, işçilerin aldıkları ücretin, asgari ücretin bir tık üstünde olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
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