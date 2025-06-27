TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan Kamu İşçileri İçin İkinci Zam Teklifi Açıklaması

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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçileri için sunulan ikinci zam teklifini yeterli bulmadığını belirterek, işçilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 600 bin kamu işçisi için verilen ikinci zam teklifinin yorum yapılacak ve üzerinde durulacak bir teklif olmadığını ifade etti.

Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) ikinci teklifini verdiğini hatırlattı.

TÜHİS'in kendilerine birinci altı ay için yüzde 17, ikinci altı ay için yüzde 10, ikinci yılın birinci altı ayı için yüzde 7 ve ikinci altı ayı için yüzde 5 teklif sunduğunu belirten Atalay, şunları ifade etti:

"Bizim talep ettiğimiz oran belli. Buna karşılık kamu işvereninin ilk teklifi ilk yıl için yüzde 16+8 oldu. Bugün ise yüzde 1-2 puanlık artış yapıp, bunu yeni teklif gibi sundular. Bu yorum yapılacak ve üzerinde durulacak bir teklif değil. Bugün masa sustu ama işçi konuşmaya devam edecek. Bu teklif TÜHİS'in teklifi değil, TÜHİS aracı. Üçüncü teklifi, ilk iki teklifin arkasında kimler varsa onlardan bekliyoruz."

Atalay, TÜRK-İŞ Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu'nun süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunmak için 30 Haziran'da saat 11.00'de toplanacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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