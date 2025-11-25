Haberler

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Balıkesir'de konuştu Açıklaması

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Balıkesir'de konuştu Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret 10 yıl önce ülkenin yüzde 13'ünü ilgilendirirken şu anda ülkenin yüzde 45'ini ilgilendiriyor.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret 10 yıl önce ülkenin yüzde 13'ünü ilgilendirirken şu anda ülkenin yüzde 45'ini ilgilendiriyor." dedi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir otelde düzenlenen eğitim seminerinde konuşan Atalay, TÜRK-İŞ'in, asgari ücret görüşmeleri, kamu sözleşmeleri, kıdem tazminatı gibi konularda gündeme geldiğini söyledi.

Sendikalarla ilgili birçok gündem maddesinin olduğunu ifade eden Atalay, doğum izni, analık izni, babalık izni konusunda memur ile işçi arasında farklar olduğunu savundu.

Atalay, 200 bini kamu olmak üzere 1 milyon 350 bin üyeye sahip olduklarını belirtti.

"Asgari ücret şu anda ülkenin yüzde 45'ini ilgilendiriyor"

Asgari ücret tespit görüşmelerine TÜRK-İŞ'in katılmadığını hatırlatan Atalay, şöyle konuştu:

"Asgari ücretle ilgili SSK primi, isteğe bağlı sigorta, yurt dışı hizmetleri borçlandırma, idari para cezası, işsizlik maaşı, kısa çalışma, doğum izni, şehit maaşı etkileniyor. Yaklaşık 100 kalem var. Evvela devletin, ülkeyi yönetenlerin bu kalemlerden bizi ayrı tutması lazım. 22 bin lira asgari ücretin ayrı olması lazım. Bu kalemlerle ilgili yaptıkları ve yapacaklarının ayrı olması lazım. Bunları aynı torbanın içine koyuyorlar, bu işin içinden çıkamıyorsun. Asgari ücret 10 yıl önce ülkenin yüzde 13'ünü ilgilendirirken şu anda ülkenin yüzde 45'ini ilgilendiriyor. Asgari ne demek? En az ücret demek ama öyle bir noktaya geldik ki geçim ücreti oldu. Yani insanlar bununla geçiniyorlar."

Atalay, bazı partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının asgari ücretle ilgili rakamlar telaffuz ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Asgari ücreti o komisyonda olan yetkililer söyleyecek. Hükümetin bir haftası daha var. Komisyonunu değiştirirse konuyu yönetime, başkanlar kuruluna getirip, tartışıp karar verecek. Komisyonu değiştirmediği zaman o komisyona katılmayız. Katılamamak ne demek? Katılmamakla en azından meseleyi gündeme getirmeye çalışıyoruz. Yönetimin yapısı yahut başka sendikalar katılmış, onlar problem değil."

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
DEM Parti'den 'İmralı tutanakları kamuoyuyla paylaşılsın' talebi

DEM Parti'den ezber bozan talep! Karar yarın verilecek
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı

16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı
Özel izinle bölgeye giriliyor, binbir zahmetle toplanıp dudak uçuklatan rakama satılıyor

Özel izinle bölgeye giriliyor, binbir zahmete katlanılarak toplanıyor
Robert Lewandowski'den Fenerbahçe'ye cevap

İşte Fenerbahçe'ye verdiği cevap
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Warner Bros'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Şimdi derin bir oh çekecek! O iddialara yalanlama geldi
Sınıfta aniden rahatsızlanan 13 yaşındaki Baran hayatını kaybetti

Sınıfta aniden rahatsızlandı! 13 yaşındaki Baran'dan acı haber geldi
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Maddi durumu olmayan öğrencisini ve hediyesini paylaşan öğretmene büyük tepki var

Maddi durumu olmayan öğrencisini paylaşan öğretmene büyük tepki var
'MHK falan hikaye' diyerek derbinin hakemini açıkladı

"MHK falan hikaye" diyerek derbinin hakemini açıkladı
Görüntü Türkiye'den: Ahıra giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Ahıra giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
Trabzonspor'da sezonu kapatan Visca, ameliyat edildi

Sezonu kapatan Visca, ameliyat edildi
'Uzak Şehir'de abi kardeş arasında tepki çeken diyalog: Midem bulandı

'Uzak Şehir'de abi kardeş arasında tepki çeken diyalog: Midem bulandı
Real Madrid'de Vinicius Junior krizi

Real Madrid'de kriz! Sözleşme yenilemek istemiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.