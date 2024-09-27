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Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Azerbaycan'da Sendikal İlişkileri Görüştü

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Azerbaycan'da Sendikal İlişkileri Görüştü
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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Bakü'de Azerbaycan Hemkarlar İttifakı Başkanı Sahib Memmedov ile bir araya gelerek Türkiye ve Azerbaycan sendikaları arasındaki ilişkileri değerlendirdi. İki ülke arasında daha fazla işbirliği yapma hedefi dile getirildi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Bakü'de Azerbaycan Hemkarlar İttifakı Konfederasyonu (AHİK) Başkanı Sahib Memmedov'la bir araya geldi.

AHİK'ten yapılan açıklamada, temaslarda bulunmak için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Atalay'ın, Memmedov'la görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye sendikaları arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve geleceğe yönelik planlar müzakere edildi.

Atalay, kardeş ülke Azerbaycan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Azerbaycan ile Türkiye sendikaları arasındaki ilişkilerin iyi düzeyde olduğunu belirten Atalay, bununla yetinmeyeceklerini, ilişkileri daha ileri taşımak için çalışacaklarını kaydetti.

AHİK Başkanı Memmedov, iki ülkenin sendikaları arasındaki fikir ve tecrübe paylaşımının ve karşılıklı ziyaretlerin ilişkileri daha da pekiştirdiğini vurguladı.

Memmedov, 2023'te Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelerin sendika federasyonlarınca "Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatı"nın kurulmasını "tarihi olay" şeklinde nitelendirdi.

Atalay'ın aynı zamanda Türk Devletleri Sendikalar Teşkilatının başkanlığını yürüttüğünü hatırlatan Memmedov, bu kuruluşun etkin çalışma sergileyeceğine ve başarılı olacağına inandığının altını çizdi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Uluslararası İlişkiler Azerbaycan Politika Sendika Türkiye Ekonomi Güncel Bakü

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