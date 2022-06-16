TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: "(Asgari ücrete ek zam talebi) Bir rakam konuşmadık" - Haberler

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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: "(Asgari ücrete ek zam talebi) Bir rakam konuşmadık"

AA - Hakan Dündar - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

"Sayın Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanı ile, bu işin taraflarıyla bir toplantı yapılacağını, bununla ilgili önümüzdeki günlerde bir haber vereceğini ama hangi noktaya geldik diye bir rakam konuşmadık"

AA / Hakan Dündar - Güncel

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