Türk-İş Genel Başkanı Atalay, 111. Ilo Konferansı'nda Konuştu: "Tbmm'deki Dağılıma Baktığımızda İşveren Temsilcilerinin Çoğunlukta Olduğu Bir...

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Cenevre’de düzenlenen Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 111. ILO Konferansı’nda; “Seçim sonucunda bazı ülkelerin tavırlarına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarımızın özgür iradesiyle yeniden seçilerek güven tazeledi. Ancak, TBMM’deki dağılıma baktığımızda işveren temsilcilerinin çoğunlukta olduğu bir tabloyla karşılaşıyoruz. Benim ülkem de dahil olmak üzere, çoğu ülkede ücretli kesim nüfusun yüzde 60’ından fazlasına karşılık gelmekte ancak parlamentolarda sadece birkaç kişiyle temsil edilmektedir. Bu şekilde çalışma hayatı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek mümkün değildir” diye konuştu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Cenevre'de düzenlenen Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 111. ILO Konferansı'nda; "Seçim sonucunda bazı ülkelerin tavırlarına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarımızın özgür iradesiyle yeniden seçilerek güven tazeledi. Ancak, TBMM'deki dağılıma baktığımızda işveren temsilcilerinin çoğunlukta olduğu bir tabloyla karşılaşıyoruz. Benim ülkem de dahil olmak üzere, çoğu ülkede ücretli kesim nüfusun yüzde 60'ından fazlasına karşılık gelmekte ancak parlamentolarda sadece birkaç kişiyle temsil edilmektedir. Bu şekilde çalışma hayatı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek mümkün değildir" diye konuştu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY, bugün 5-16 Haziran arasında Cenevre'de düzenlenen Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 111. ILO Konferansı'nda Türkiye işçi delegesi olarak konuştu.

Atalay, şunları söyledi:

"BAZI ÇOKULUSLU ŞİRKETLER GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEKİ SENDİKAL HAKLARA SAYGIYI GÖSTERMİYORLAR"

"Ücretli kesim tüm dünyada ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde işsizlik, kayıt dışı, yoksulluk ve sendikasızlaştırma politikalarına karşı mücadele ediyor. Gelir adaletsizliği, eşitsizlikler ve güvencesiz çalıştırma dünyanın her yerinde artıyor. Taşeronlaşma ve ölümlü iş kazaları gibi daha pek çok sorunumuz çözüm bekliyor. Ücretlere yapılan zamlar enflasyon nedeniyle kısa sürede anlamsız hale geliyor. Gelişen teknolojiler yeni çalıştırma biçimlerinin ve yeni sorunların ortaya çıkmasına neden oluyor.

Özellikle küçük işletmelerde sendikalaşma nedeniyle işten çıkarmalar ve sendika karşıtı faaliyetler devam ediyor. Ülkemizdeki büyük bir otomotiv firmasında olduğu gibi bazı çokuluslu şirketler gelişmekte olan ülkelerdeki sendikal haklara saygıyı göstermiyorlar. Genel Müdür tarafından vurgulandığı gibi 'insana onuruna yakışır iş, sürdürülebilir kalkınmanın temelidir'. Ekonomideki dönüşüm süreci yaygınlaşan adaletsizliğin önüne geçilebilmesi için daha güçlü sendikal mücadeleyi zorunlu kılmaktadır.

Ülkemizde kamu görevlilerinin sendikal haklarını düzenleyen 4688 sayılı kanun, toplu sözleşme, hakem kurulu ve diğer sosyal diyalog mekanizmaları açısından acilen yeniden güncellenerek, ILO normlarına uygun olarak yeniden düzenlenmelidir.

"ÜCRETLİ KESİM NÜFUSUN YÜZDE 60'INDAN FAZLASINA KARŞILIK GELMEKTE ANCAK PARLAMENTOLARDA SADECE BİRKAÇ KİŞİYLE TEMSİL EDİLMEKTEDİR"

Ülkemizde geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri yapıldı. Yüzde 85 katılımla 55 milyon vatandaşımız açık ve şeffaf bir şekilde oyunu kullandı. Seçim sonucunda bazı ülkelerin tavırlarına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarımızın özgür iradesiyle yeniden seçilerek güven tazeledi. Ancak, TBMM'deki dağılıma baktığımızda işveren temsilcilerinin çoğunlukta olduğu bir tabloyla karşılaşıyoruz. Benim ülkem de dahil olmak üzere, çoğu ülkede ücretli kesim nüfusun yüzde 60'ından fazlasına karşılık gelmekte ancak parlamentolarda sadece birkaç kişiyle temsil edilmektedir. Bu şekilde çalışma hayatı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek mümkün değildir.

"SAVAŞIN VE TERÖRİZMİN TEK KAZANANI SİLAH TÜCCARLARIDIR"

Bugün pek çok insan temiz suya ve yeterli gıdaya ulaşamıyor. Diğer yandan, mutlu bir azınlıksa dünyanın kaynaklarını sömürmeye devam ediyor. Pek çok bölgede terörizm ve savaşlar devam ediyor. Ukrayna Rusya savaşında gördüğümüz gibi. Savaşın ve terörizmin tek kazananı silah tüccarlarıdır. Terörü destekleyen ve teröristlere kucak açan bazı ülkeler, geçmişte ülkemize silah ambargoları uyguladılar. Buna rağmen savunma sanayisinin başarısı ortada. Sektörde binlerce eğitimli ve kalifiye işçi çalışıyor. Bugün aynı tavrı vize konusunda yaşıyoruz.

Kutsal kitapları yakan, terörizme destek veren ülkeler, hızlı bir şekilde NATO'ya girmeye çalışırken, Türkiye'nin önüne AB üyeliği için yıllardır adil olmayan engeller getiriliyor. Göçmenlere karşı güvenlik kalkanı gibi gördükleri Türkiye ile imzaladıkları anlaşmaları ihlal ediyorlar. Avrupa'da milyonlarca soydaşımız yaşıyor. Ama vatandaşlarımız vize kuyruklarında bekletiliyor veya vize alamıyorlar.

"BATILI ÜLKELERE İNSAN HAKLARINI HATIRLATMAK İHTİYACI DUYDUM"

Türk halkının önemli bir bölümü, AB ülkelerinin siyasi nedenlerle vize sürecini zorlaştırdığını düşünüyor. İşçi hak ve özgürlüklerini korumak ve geliştirmek istiyorsak, hangi milletten olursa olsun önce insana saygıyı ve demokrasiyi dünyada hakim kılmalıyız. Birleşmiş Milletler'in Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'ni kabulünün üzerinden geçen 75 yılın ardından bugün yine BM kürsüsünden özellikle batılı ülkelere insan haklarını hatırlatmak ihtiyacı duydum. "