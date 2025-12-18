Haberler

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan Asgari Ücret Tespit Komisyonuna ilişkin açıklama

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan Asgari Ücret Tespit Komisyonuna ilişkin açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısına katılmayacaklarını açıkladı. Atalay, asgari ücretin geçim ücreti haline geldiğini ve mevcut ücreti ile geçinmenin mümkün olmadığını belirtti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugün yapılacak ikinci toplantısına da katılmayacaklarını belirterek, "Ama bu, şu demek değil; yani orayı protesto edelim, sabote edelim. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı." dedi.
TÜRK-İŞ Konfederasyonu ile Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde "Çalışma Hukuku Buluşmaları" programı düzenlendi.
Programda konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, asgari ücret görüşmelerine değinerek, TÜRK-İŞ'in kanun gereği uzun yıllardır Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer aldığını söyledi.
TÜRK-İŞ'in kurulduğu günden bu yana temsil ettiği işçiden önce vatandan yana olduğunu vurgulayan Atalay, vatan olmadığında hiçbir şeyin öneminin olmayacağını ifade etti.
"Asgari ücret, geçim ücreti oldu"
Atalay, asgari ücretin geçim ücreti haline geldiğini dile getirerek, TÜRK-İŞ olarak komisyonda yer almalarına karşın asgari ücretin belirlenmesi noktasında bir yetkileri olmadığını kaydetti.
Asgari ücretlilerin derdini anlatmaya çalıştıklarını bildiren Atalay, mevcut asgari ücretle bir hafta geçinilemeyeceğini savundu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 12 Aralık'taki ilk toplantısı öncesi TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın komisyon toplantısına katılmama gerekçelerine ilişkin dosyayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a teslim ettiğini hatırlatan Atalay, şunları söyledi:
"Bugün de toplantı yapacaklar. Ben katılmıyorum. Benim katılmayacağım yere arkadaşlarım da katılmazlar ama bu, şu demek değil; yani orayı protesto edelim, sabote edelim. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı. Emeklinin, işsizin, asgari ücretlinin zorda olduğunu anlatmak bizim görevimiz."
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Yasser Ahmed Hassan ise programda çalışma hayatı ile hukuk arasındaki bağın hem teorik hem de pratik tarafının değerlendirileceğini aktardı.
Hassan, ILO'nun uluslararası sistemdeki işlevlerinden de bahsetti.
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beşir Fatih Doğan'ın da bir konuşma yaptığı program, çalışma hukuku alanından akademisyenlerin katıldığı sempozyumla devam etti.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Bakan Fidan'dan SDG'ye sert uyarı: Mutabakata uyun, sabrımız tükeniyor

Türkiye'nin sabrı taşmak üzere! Bakan Fidan'dan çok sert uyarı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç direğe ok gibi saplandı! Genç avukat duruşma yolunda feci şekilde can verdi

Genç avukat duruşmaya giderken feci şekilde can verdi
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Osimhen'in pantolunu olay oldu

Galatasaray'ın yıldızının giyim tarzı olay oldu
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Araç direğe ok gibi saplandı! Genç avukat duruşma yolunda feci şekilde can verdi

Genç avukat duruşmaya giderken feci şekilde can verdi
Otomobilin yayalara çarptığı faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp

Şişli'deki faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp
Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

Evlenip din mi değiştirdi? Meltem Miroğlu ilk kez açıkladı
Fenerbahçe Bakan Tunç ziyareti sonrası resmi siteden açıklama yayımladı

Formadaki tartışılan imza için Fenerbahçe'den açıklama
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi

Aleyna Tilki gözaltında! Avukatından ilk açıklama geldi
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
title