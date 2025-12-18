TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan Asgari Ücret Tespit Komisyonuna ilişkin açıklama

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugün yapılacak ikinci toplantısına da katılmayacaklarını belirterek, "Ama bu, şu demek değil; yani orayı protesto edelim, sabote edelim. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı." dedi.

TÜRK-İŞ Konfederasyonu ile Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde "Çalışma Hukuku Buluşmaları" programı düzenlendi.

Programda konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, asgari ücret görüşmelerine değinerek, TÜRK-İŞ'in kanun gereği uzun yıllardır Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer aldığını söyledi.

TÜRK-İŞ'in kurulduğu günden bu yana temsil ettiği işçiden önce vatandan yana olduğunu vurgulayan Atalay, vatan olmadığında hiçbir şeyin öneminin olmayacağını ifade etti.

"Asgari ücret, geçim ücreti oldu"

Atalay, asgari ücretin geçim ücreti haline geldiğini dile getirerek, TÜRK-İŞ olarak komisyonda yer almalarına karşın asgari ücretin belirlenmesi noktasında bir yetkileri olmadığını kaydetti.

Asgari ücretlilerin derdini anlatmaya çalıştıklarını bildiren Atalay, mevcut asgari ücretle bir hafta geçinilemeyeceğini savundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 12 Aralık'taki ilk toplantısı öncesi TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın komisyon toplantısına katılmama gerekçelerine ilişkin dosyayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a teslim ettiğini hatırlatan Atalay, şunları söyledi:

"Bugün de toplantı yapacaklar. Ben katılmıyorum. Benim katılmayacağım yere arkadaşlarım da katılmazlar ama bu, şu demek değil; yani orayı protesto edelim, sabote edelim. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı. Emeklinin, işsizin, asgari ücretlinin zorda olduğunu anlatmak bizim görevimiz."

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Yasser Ahmed Hassan ise programda çalışma hayatı ile hukuk arasındaki bağın hem teorik hem de pratik tarafının değerlendirileceğini aktardı.

Hassan, ILO'nun uluslararası sistemdeki işlevlerinden de bahsetti.

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beşir Fatih Doğan'ın da bir konuşma yaptığı program, çalışma hukuku alanından akademisyenlerin katıldığı sempozyumla devam etti.