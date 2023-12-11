TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar: Yeni asgari ücret işçilerin ve toplumun beklentilerine uygun olmalı

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun tespit edeceği yeni asgari ücretin işçilerin ve toplumun beklentilerine uygun olmasını beklediklerini dile getirdi.

Ağar, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilk toplantısında konuştu.

Komisyon olarak yapacakları çalışmaların, asgari ücretle geçinmek durumunda olan milyonlarca işçi ve ailesine, işverenlere, ülkeye hayırlı sonuçlar getirmesini temenni eden Ağar, asgari ücretin, çalışanların kendisine ve ailesine, insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlaması gerektiğini ifade etti.

Asgari ücretin tespitinde öncelikle çalışanların geçim şartlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini bildiren Ağar, bunun anayasal bir hüküm olduğuna dikkati çekti.

Ağar, asgari ücretin bir pazarlık ücreti olmadığını belirterek, bu yılki komisyonda yer alacak 4 işçinin, yaşadıkları geçim sıkıntısını, zorlu hayat şartlarını komisyon üyeleriyle paylaşacaklarını dile getirdi.

"Asgari ücret, aylardır açlık sınırının altında"

Sosyal devlet anlayışında iktisaden zayıf kesimlerin korunmasının amaçlandığını ifade eden Ağar, asgari ücretin yeniden tespitinin milyonlarca ücretli çalışan ve ailesi tarafından umutla takip edildiğini söyledi.

Ağar, asgari ücretin tespitinde hükümetin yaklaşımının belirleyici olduğunu ifade ederek, işçilerin geçim şartlarının iyileştirilmesi yolunda atılan olumlu adımların sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması uygulamasının geçen yıl hayata geçirildiğini anımsatan Ağar, bunun ardından vergide adaleti sağlamaya yönelik adımların devam etmediğini belirtti.

Fiyat artışlarının, başta gıda ve kira olmak üzere her alanda devam ettiğine dikkati çeken Ağar, şunları söyledi:

"Alınan tedbirler henüz işçinin mutfağına, geçim şartlarına olumlu olarak yansımamıştır. İşçinin, memurun, emeklinin yaşadığı enflasyon ile açıklanan resmi enflasyon rakamları arasında büyük uyumsuzluk vardır. Asgari ücret, aylardır açlık sınırının altındadır. Halen günlük net asgari ücret 380 liradır. Bu ücretle işçi ve ailesi hangi zorunlu ihtiyacını karşılayabilecektir?"

"Refahı adil paylaşmanın gereği yapılmalı"

Ağar, ekonomide yaşanan olumsuzlukların nedeninin işçiler olmadığını belirterek, "Kaldı ki, toplam satış hasılatı içinde iş gücü maliyeti de son yıllarda giderek gerilemektedir. Toplam nüfus içinde ücretli çalışanların sayısı yükselmesine rağmen milli gelirden aldıkları pay giderek düşmektedir." diye konuştu.

Gelirler politikasının uygulanması gerektiğini belirten Ağar, şunları kaydetti:

"Sosyal taraflar sadece ücret politikasını değil bir bütün olarak gelir politikasını gözden geçirmelidir. Ücretler üzerindeki işçi-işveren kesintilerinin neden yüksek olduğu hep birlikte değerlendirilmelidir. Komisyonun yapacağı çalışmalar sonrası tespit edilecek asgari ücretin, işçilerin ve toplumun beklentilerine uygun olmasını bekliyoruz. Ülkenin milli birlik ve beraberliği, üreterek kalkınması her şeyin üzerindedir. İşçiler olarak biz bunun gereğini her fırsatta yerine getiriyoruz. Beklentimiz, işçiye karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesidir. Refahı adil paylaşmanın gereği yapılmalıdır. İşçi kesimi olarak komisyon çalışmalarına katkımız bu çerçevede mümkün olacaktır. Yapılacak çalışmaların ülkeye ve taraflara yararlı olmasını ve olumlu sonuçlanmasını temenni ediyoruz."