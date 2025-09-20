TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Alemdar, İşçi Haklarını Savundu

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, toplumsal adaletin sağlanması ve işçi haklarının savunulmasında sendikal örgütlenmenin önemli olduğunu söyledi.

Alemdar, bir otelde düzenlenen Koop-İş Sendikası Konya Şubesi 15. Olağan Genel Kurulunda, çalışanlara yönelik daha iyi koşullar için çaba gösterdiklerini belirtti.

Son yıllarda işçi sınıfı açısından iyi gelişmelerin olmadığını ifade eden Alemdar, dünyanın her yerinde kaos ve küresel ekonomik düzende sıkıntıların yaşandığını vurguladı.

Alemdar, dünyada yaşanan krizlerin etkilerini yakından gördüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sorunları çözmek bir yana her geçen gün katlanarak artıyor. Avrupa ülkelerinde özellikle de Çin'in müdahil olduğu ticaret savaşları sonucunda ciddi bir kriz var. Dev fabrikalar bir bir kapanıyor. On binlerce kişi işsiz kalıyor. Ne yazık ki böylesi dönemlerde yaşanan her türlü olumsuzluğun faturasını çalışanlar ödüyor. Kapanan ya da daralan iş yerleri nedeniyle binlerce insan işsizlikle yüzleşiyor."

Vergilerin de çalışanlar üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu anlatan Alemdar, "Anayasamızda belirtildiği gibi de çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almasını talep ediyoruz. Ocak ayında aldığımız ücreti mutlaka ağustos ayında da almak istiyoruz." dedi.

Bölge illerden de sendika temsilcilerinin katıldığı genel kurulda, tek listeyle girilen seçimde Ramazan Yiğit, Koop-İş Sendikası Konya Şube Başkanı seçildi.