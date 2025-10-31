Haberler

TÜRK-İŞ Ekim 2025 Açlık ve Yoksulluk Sınırlarını Açıkladı

TÜRK-İŞ, ekim ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırını 28 bin 412 lira, yoksulluk sınırını ise 92 bin 547 lira olarak belirledi. Araştırmaya göre gıda ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarındaki değişiklikler aile bütçesine olumsuz yansıyor.

TÜRK-İŞ, ekimde 4 kişilik aile için "açlık sınırı"nı 28 bin 412 lira, "yoksulluk sınırı"nı 92 bin 547 lira olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Ekim 2025 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, ekimde 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 28 bin 412 lira oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 92 bin 547 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 36 bin 984 lira oldu.

Tavuk etinin kilogram fiyatında azalma oldu

Araştırmaya göre süt, yoğurt ve peynir fiyatlarında artış oldu.

Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller ürünlerinin bulunduğu grupta kıyma ve kuşbaşı etin fiyatı aynı kaldı.

Balık, av mevsiminin başlamasıyla hem çeşitliliği artan hem de önceki aylara göre fiyatı azalan ürünlerden biri oldu.

Tavuk etinin kilogram fiyatında da bu ay bir miktar azalma gözlemlendi. Yumurta fiyatındaki süregelen artış, bu ay durdu.

Kuru baklagiller (kuru fasulye, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek) grubunda nohut, fasulye ve kırmızı mercimeğin fiyatı bu ay yine artış gösterirken yeşil mercimeğin fiyatı aynı kaldı.

Meyve-sebze fiyatlarında, sebze fiyatları artış gösterirken meyve fiyatları, bir miktar düştü. Patates ve soğan fiyatı da bu ay sabit kaldı.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta, ekmeğin fiyatı aynı kalırken ekmek ve irmik dışındaki ürünlerin tamamında fiyat artışı oldu.

Geçen ay fiyatı sabit kalan pirinç, ürün grubu içerisinde bu ay yine en fazla artış gösteren ürün oldu.

Siyah ve yeşil zeytinin fiyatında önemli bir değişiklik olmadı

Ayçiçek yağı, tereyağı ve margarinin kilogram fiyatı arttı. Geçen ay bir miktar düşen zeytinyağının kilogram fiyatı bu ay artış gösterdi.

Siyah ve yeşil zeytinin kilogram fiyatlarında bu ay önemli bir değişiklik tespit edilmedi.

Çayın kilogram fiyatında da artış gözlendi.

Diğer ürünlerden pekmez ve reçelin kilogram fiyatı arttı, bal ve şekerin fiyatı aynı kaldı.

Salçanın kilogram fiyatında da bu ay ortalamada yüzde 5 oranında artış oldu.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
