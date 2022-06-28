TÜRK-İŞ'e göre haziranda 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 20 bin 818 lira oldu

TÜRK-İŞ'in araştırmasında, haziran ayında, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 6 bin 391 lira, yoksulluk sınırı 20 bin 818 lira olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Haziran 2022 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 6 bin 391 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 20 bin 818 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 8 bin 313 lira olarak belirlendi.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 6,2 artarken, son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 117,29 oldu.

Ortalama meyve kilogram fiyatı 16 lira oldu

Araştırmaya göre, girdi ve tedarik maliyetlerinin de artmasıyla haziran ayında da hem süt hem yoğurt hem de peynir fiyatları arttı. Sütte bir aylık zam yüzde 13 olarak tespit edildi.

Kuzu, tavuk ve yumurta fiyatlarında düşüş gözlendi. Dana, balık, yeşil ve kırmızı mercimek fiyatları arttı. Bir ayda nohut yüzde 18, kuru fasulye ile yağlı tohumlar (kuruyemişler) yüzde 13 zamlandı.

Makarna, pirinç, bulgur ile un ve irmik fiyatlarının da tamamı yükseldi. Bu grupta en yüksek zam yüzde 14 ile pirinçte oldu. Pirinç mayısta da yüzde 12 zamlanmıştı.

Semt pazarlarında maydanoz, kıvırcık gibi salata yeşillikleri ve pazı, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler ile barbunya, fasulye, yaz sebzelerinden domates, kabak, patlıcan, biber fiyatları geriledi. Bezelye ve kuru soğan sabit kaldı. Limonun fiyatı arttı. Ortalama sebze kilogram fiyatı 11,7 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 16,68 lira oldu.

Ayçiçeği yağı, zeytinyağı, tereyağı ve margarin ürünlerinin hepsi zamlandı. Margarinin fiyatı, bir ayda yüzde 11 arttı.

Türk Şeker'in sattığı şekere yüzde 67 oranındaki zam da raflara yansımaya başladı. Mayısta yüksek oranlarda zamlanan çay ve ıhlamur fiyatları bu ay da değişmedi. Pekmez fiyatı sabit kaldı. Siyah ve yeşil zeytin, salça, reçel, bal fiyatları yükseldi. Baharatlar ortalama yüzde 16, tuz ise yüzde 18 zamlandı.