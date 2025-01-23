Üye Girişi
Haberler
Çoğunun soyadı aynı! Yangın faciasında ölen 78 kişinin isimleri belli oldu

Çoğunun soyadı aynı! Faciada ölen 78 kişinin isimleri belli oldu
Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı
Bolu'daki yangında 12. kattan atlayan Şevval'in babası telefonda 'Atlama' demiş

12. kattan atlayan Şevval'in babasıyla son görüşmesi ortaya çıktı
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Özelleştirmeler Ülkeye Hayır Getirmedi

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Özelleştirmeler Ülkeye Hayır Getirmedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, özelleştirmenin ülkeye zarar verdiğini ve işçi sınıfının durumunun kötüleştiğini belirtti. Toplantıda kömür sahaları ve termik santralin özelleştirilmesiyle ilgili endişelerini dile getiren Atalay, kamu işçilerinin ve emeklilerin sorunlarına dikkat çekti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Özelleştirmeler bugüne kadar ülkeye hayır getirmedi. Özelleşen yerleri yakinen biliyoruz. Dörtte üçü kapanmış durumda. Biz özelleştirin desek özelleştirmezler. Elimizdeki devlet fabrikaları kalmasaydı şekeri şu anda biz 20 misli daha pahalı yiyecektik." dedi.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Ergün Atalay başkanlığında konfederasyona bağlı sendika başkanlarının katılımıyla Nallıhan Çayırhan'da bir konukevinde toplandı.

Çalışma hayatındaki güncel konuların görüşüldüğü toplantıda, Nallıhan Çayırhan'daki kömür sahaları ve termik santralinin özelleştirilmesi konuları ele alındı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, açılışta, Bolu Kartalkaya'da Grand Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlere rahmet ve ailelerine başsağlığı diledi.

Atalay, iş kazalarının ve iş cinayetlerinin sonu gelmediğini belirterek, "İstediğiniz kadar kanunu, yasayı çıkartın. Bazı insanların gözünü kar hırsı bürümüş. Daha çok nasıl para kazanırım, daha ucuz işi nasıl çalıştırırım derdinde." diye konuştu.

Kömür sahalarının ve termik santralinin özelleştirilmesinin yanlış olduğunu görüşünü dile getiren Atalay, "20 Kasım'da arkadaşlarımız burada eyleme başladılar. Eylemin başından sonuna kadar beraber hareket ettik. Bugün de şu anda burada ne yapabiliriz ne yapmamız gerekiyor diye bir araya geldik." değerlendirmesini yaptı.

Atalay, özelleştirmenin maden ve enerji sahalarını, spor tesislerini, sağlık ocaklarını, hastaneleri, okulları kapsadığını anlatarak, "Özelleştirmeler bugüne kadar ülkeye hayır getirmedi. Özelleşen yerleri yakinen biliyoruz. Dörtte üçü kapanmış durumda. Biz özelleştirin desek özelleştirmezler. Elimizdeki devlet fabrikaları kalmasaydı şekeri şu anda biz 20 misli daha pahalı yiyecektik." ifadelerini kullandı.

Kurulda, gündem maddelerinin yanı sıra toplumun beklentilerini de ele alacaklarını aktaran Atalay, şunları kaydetti:

"Kamu işçilerinin, taşeronların beklentisi var. Emeklilerin durumu ortada. Asgari ücreti beraber yaşadık. Olanlar ortada. Vergiyle ilgili olumlu düzenleme yapılmadı. 7 aydır Türkiye'nin değişik bölgelerinde 17 miting, eylem, seminer, bölge toplantıları yaptık ama bugüne kadar bununla ilgili müspet bir cevap almadık. Bu sürdürebilir bir iş değil."

Atalay, işçilere, emekliye ve taşeron işçilere kulak verilmediğini kaydederek, kamu işçisinin durumunun asgari ücret seviyesine geldiğini, özel sektörde ise sıkıntıların devam ettiğini söyledi.

"Özelleştirmenin ve satışın haklı bir nedeni yok"

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ise maden sahalarının ve termik santralinin özelleştirilmesinin sadece çalışanları değil yöre insanını da yakından ilgilendirdiğini ifade etti.

Bu kapsamda tepki amacıyla aylar önce yürüyüşe başladıklarını aktaran Akçul, "Yetkili herkesin kapsını çaldık. 20 Kasım'da işçiler kendilerini madene kapattı. Özelleştirmenin ve satışın haklı bir nedeni yok. Bu maden sahası işçilerin değil bölgedeki herkesin can damarı. İşletmenin kamuya bir yükü yok. Kar eden bir işletme. Kamu yararını hiçe sayan özelleştirme ertelenmemeli tamamen iptal edilmelidir." açıklamasında bulundu.

Toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
img

Burak Sağyaşar'ın acı kaybı
img

Oğuzhan Uğur hakim karşısına çıktı
img

Fenerbahçe'den ezeli rakibine bir transfer çalımı daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ'ın suikast endişesi! Cezaevi yönetimi iki kritik önlem aldı

Suikast endişesi yaşıyor! Cezaevi yönetiminden iki kritik önlem
Suudi Arabistan'dan yatırım kararı! Parayı duyan Trump rotasını değiştirdi

Prens Selman'ın sözünü duyan Trump rotasını değiştirdi
Fatih Portakal, Meral Akşener'in yeni görevini duyurdu

Meral Akşener'in yeni görevini duyurarak tarih verdi
Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı

Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı
SGK hizmet dökümünde bu 3 harfe dikkat! Maaşınız anında kesilebilir

SGK hizmet dökümünde bu 3 harfe dikkat! Maaşınız anında kesilebilir
Muslera'dan Okan Buruk ve yöneticilere: Ben artık yokum

Galatasaray defterini kapattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.