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TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Toplantısına Katılmayacak

TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Toplantısına Katılmayacak
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TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısına katılmama kararı aldı. Sendika, bu kararın asgari ücret teklifi konusunda kendilerine bilgilendirme yapılmaması nedeniyle alındığını belirtti. Sendikanın asgari ücret talebi 29.583 TL olarak belirlendi.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun karar toplantısına katılmama kararının "asgari ücret teklifi konusunda kendilerine bilgilendirme yapılmaması" nedeniyle alındığını açıkladı.

TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun karar toplantısına katılmama kararıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Asgari ücret, işçilerin aileleriyle birlikte insana yakışır geçim şartlarını asgari seviyede sağlamalarına imkan veren bir ücrettir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısıyla 10.12.2024 günü çalışmalarına başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kez toplanmış, ancak Hükümet ve işveren kesimi herhangi bir teklifte bulunmamıştır. Sürdürülen Komisyon çalışmalarında; ülkenin ekonomik durumu hakkında ayrıntılı veriler açıklanmış, ancak işçinin geçim şartları konusunda resmi bir çalışma ortaya konulmamıştır. Asgari ücret; 'işçinin gıda, konut (kira, doğalgaz, elektrik, su), giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden karşılamaya yetecek ücret' olmalıdır. Komisyonda görev yapan işçiler, içinde bulundukları geçim şartlarını ortaya koymuş ve asgari ücretin bu çerçevede tespit edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun 19 Aralık 2024 günü 'asgari ücret' gündemiyle yapılan olağanüstü toplantısında gelişmeler değerlendirilmiştir. Yapılan toplantıya, Komisyonda görev yapan işçi temsilcileri de katılım sağlamış ve asgari ücretin 29.583 TL olması gerektiğini ifade etmişlerdir.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu hazırlanan teklifi makul ve dengeli bulmuş, bunun altında yapılacak bir teklif durumunda 'masada yer alınmaması' kararını almıştır. TÜRK-İŞ'in teklifine karşılık bugüne kadar ne Hükümetten ne de işverenden herhangi bir teklif gelmemiştir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 24 Aralık 2024 günü akşamı 'karar için' toplantıya çağrılmıştır. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı almıştır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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