TÜRK-İŞ Asgari Ücret Teklifini Bugün Açıklayacak
TÜRK-İŞ, asgari ücret tespitine yönelik işçi kesiminin taleplerini içeren teklifi bugün saat 16.00'da basın toplantısıyla açıklayacak. Üçüncü toplantı sonrasında Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafının henüz rakam belirtmediğini ifade etti.
(ANKARA ) - Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçileri temsil eden TÜRK-İŞ, işçi kesiminin talep ettiği asgari ücret teklifini saat 16.00'da açıklayacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, görüşmede teklifin konuşmadığını söyleyerek dördüncü toplantıya işaret etti.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Önümüzdeki hafta hem rakam hem de sonuç gelir diye düşünüyoruz. İşveren tarafı hiç rakam söylemiyor, biz de söylemiyoruz" dedi.
Edinilen bilgiye göre, TÜRK-İŞ işçi kesiminin talep ettiği teklifi bugün saat 16.00'da TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu salonunda yapılacak basın toplantısında açıklayacak.