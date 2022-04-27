Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırı araştırması sonuçlarını açıkladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırı araştırması sonuçlarını açıkladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırı araştırması sonuçlarını açıkladı

Türk-İş araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 5 bin 323,64 TL'ye yükseldi.

Türk-İş araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 5 bin 323,64 TL'ye yükseldi.

Türk-İş, Nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 5 bin 323,64 TL'ye; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 17 bin 340,47 TL'ye; bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 6 bin 965,47 TL'ye yükseldi.

(Mevlüt İşli/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

açlık sınırı, Türk Lirası, Yoksulluk, Türk İş, Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title