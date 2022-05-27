Türk-İş, Açlık Sınırını 6 Bin 17, Yoksulluk Sınırını İse 19 Bin 602 TL Olarak Açıkladı - Haberler

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırlarını açıkladı. Buna göre; 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 6 bin 17,85 TL'ye yükseldi. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 19 bin 602,14 TL'ye çıktı.

TÜRK-İŞ, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın mayıs ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre; 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 6 bin 17,85 TL'ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 19 bin 602,14 TL'ye, bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 7 bin 836,46 TL'ye yükseldi.

TÜRK-İŞ'in araştırma hakkında resmi internet sayfasından yaptığı değerlendirmede şunlar kaydedildi:

"FİYAT ARTIŞLARININ ÖNÜ ALINAMIYOR: Üretim ve tedarik maliyetlerinin artmasıyla arz etkisi ve her gün düşen alım gücünü korumak için öne çekilmiş talep etkisi nedeniyle başta gıdada olmak üzere fiyat artışlarının önü alınamıyor. Bunların ek olarak düşük faiz oranları ve kredi genişlemesi sonucu fiyatlama dengesi bozulan piyasada temel gıda maddeleri ve bazı temel ihtiyaç maddelerinde yapılmış olan KDV indirimleri fiyat artışlarının çok gerisinde kaldı, fakat bunun yanında vergi gelirlerinin düşmesine neden oldu.

NE ENFLASYON YAVAŞLIYOR NE ALIM GÜCÜ YÜKSELİYOR: Ne enflasyon yavaşlıyor ne de alım gücü yükseliyor. Kur Korumalı Mevduata (KKM) rağmen risk artışlılarından kaynaklı olarak döviz sepetinin tamamına karşı TL değer kaybetmeye devam ediyor. Yeni TL paraları kullanmaya başladığımız Ocak 2009'dan Nisan 2022'ye geçen dönemde, Merkez Bankası verilerine göre tedavüldeki banknotların kupür dağılımının 5 TL'den sonra açık ara en çok 200 TL ve 100 TL banknotlarda olması, TL'deki büyük değer kaybının kanıtlarından birisi olarak kabul ediliyor.

İŞÇİ, MEMUR, EMEKLİ, ÖĞRENCİ, ESNAF NEFES ALAMIYOR: İşçi, memur, emekli, öğrenci, esnaf nefes alamıyor. Yüksek enflasyon, sürdürülebilir güçlü büyümenin önündeki en büyük engellerden olduğundan işsizliğin büyümesine yol açıyor. Giderek yükselen enflasyon sonucunda alım gücü günden güne daha da düşen vatandaşlardan bazılarının karıştığı polisiye vaka girişimlerinin artış gösterdiği, süpermarket yöneticileri tarafından ifade ediliyor."