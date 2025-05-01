TÜRK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutladı

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), ' 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde kutladı.

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu kararı ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün bölge başkanlıklarının bulunduğu illerde kutlanmasına karar verildi. Bu kapsamda Ankara'da düzenlenen etkinlikler, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde gerçekleştirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen etkinlikte sendika üyeleri, toplanma alanında halaylar çekerek, sloganlar attı.

Burada konuşan TÜRK-İŞ Ankara Temsilcisi Nihat Zengin, "Eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve demokrasi için emeğin gücüyle alanlardayız. 1 Mayıs bizim için bir takvim gününün ötesinde büyük bir anlam taşıyor. 1 Mayıs; emeğin, alın terinin, eşitliğin, özgürlüğün ve dayanışmanın tarihsel simgesidir. 1 Mayıs, biz emekçilerin birleşerek sömürüye, adaletsizliğe, güvencesizliğe ve yoksulluğa karşı sesini yükselttiği gündür. 1 Mayıs, işçi sınıfının mücadele ederek elde ettiği kazanımlarıyla, kararlılığıyla, dayanışmasıyla anlamlı kıldığı bir gündür. Biz işçiler dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce ayrımı olmaksızın, emek gücüyle yaşam mücadelesi verenler olarak, ortak taleplerimizi yüksek sesle dile getirmek için bugün burada bir kez daha bir araya geldik. Bugün burada olduğu gibi ülkemizin diğer şehirlerinde, dünyanın birçok yerinde, bizlerle aynı kadere sahip arkadaşlarımız, işçiler, emek dostları, hak ve özgürlük talepleriyle alanlardalar. Bizim kaderimiz ortak. Biz, insanca çalışmak ve insanca yaşamak istiyoruz. Taşeronda güvencesiz, kuralsız çalışmak, ucuz işgücü olmak, iş kazalarında can vermek istemiyoruz. Bizler alın teriyle, haram lokma yemeden yaşam mücadelesi verenleriz. Bizler, tüm insanlık için daha adil bir dünya istiyor, eşitlikçi bir dünyayı hayal ediyoruz" dedi.