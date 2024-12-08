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Türk İhtiyat Taburu Kosova'ya İntikal Etti

Türk İhtiyat Taburu Kosova'ya İntikal Etti
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NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), Türk ihtiyat taburunun Kosova'ya intikalinin tamamlandığını bildirdi. Yaklaşık 350 personel, güvenlik durumuna yanıt vermek amacıyla bölgedeki KFOR birlikleriyle birlikte çalışacak.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), ihtiyat birliği rotasyon planlanması kapsamında görevlendirilen Türk ihtiyat taburunun Kosova'ya intikalinin tamamlandığı bildirildi.

KFOR tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türk ihtiyat taburunun Kosova'ya intikalinin tamamlandığı ve bölgede daha önce konuşlandırılan İtalyan birliğinin yerini alacağı belirtildi.

Açıklamada, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı yaklaşık 350 personelin, KFOR birlikleriyle bir dizi faaliyet yürüteceği ve güvenlik durumundaki gelişmelere yanıt olarak görevlendirileceği kaydedildi.

KFOR'un, uzun süredir devam eden Birleşmiş Milletler yetkisine uygun olarak, herhangi bir potansiyel gerilim riskini önlemek ve her türlü güvenlik senaryosuyla başa çıkmak için iyi güçlü konuma sahip olduğuna vurgu yapıldı.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan 29 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor. KFOR, son dönemde ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimlerin ardından bölgedeki varlığını ve devriye faaliyetini artırmıştı.

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Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
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