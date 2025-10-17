Türk İhracatçıları İçin Çin İthalat Fuarı'nın Önemi

ANKARA, 17 Ekim (Xinhua) -- Tayaş Gıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İstanbul İhracatçılar Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, Çin'in Shanghai kentinde düzenlenecek 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Türk ihracatçılarına büyük bir potansiyel sunduğunu söyledi.

Bu önemli fuar öncesinde Xinhua'ya değerlendirmelerde bulunan iş insanı Taycı, fuarın hem kendi şirketi hem de önde gelen ihracatçı örgütü İHBİR bünyesinde temsil ettiği 4.200 ihracatçı için kurumsal açıdan büyük önem taşıdığını belirtti.

Taycı, "Bu fuara katılım hem tedarik ve satış açısından, hem de buraya katılıp kendi ürünlerimizi ifade etme manasında bir fırsat. Bu fuara bizzat katılarak yerinde görmek istedim. Buradan dönüp üyelerimize bir yerde referans olacağız" diye konuştu.

Dünyanın birçok bölgesine ihracat yapan Tayaş Gıda'nın bu sene ikinci defa Çin'in en büyük ithalat fuarında stand açacağını belirten Taycı, an itibarıyla Shanghai'da bir ofisleri bulunduğunu ve Çin'in farklı birçok bölgesinden ticaret ortaklarıyla çalıştıklarını ifade etti.

Taycı, "Çin'den yoğun bir şekilde ithalat yapıyoruz. Hammadde ithalatı yapıyoruz, bitmiş ürün ithalatı yapıyoruz" dedi.

Çin'in Türkiye açısından son derece önemli bir pazar olduğuna dikkat çeken Taycı, "Hem tedarik hem satış açısından bizim için önemli pazarlardan biri" ifadelerini kullandı.

Bu yıl 8. düzenlenecek olan 2025 Çin Uluslararası İthalat Fuarı 5-10 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Fuara Türkiye'den katılım bu sene de Ege İhracatçı Birlikleri organize edecek.

Çin'le ticaretin geçmişe kıyasla daha öngörülebilir ve güvenilir hale geldiğini de vurgulayan Taycı, "Çin'le ticarete ilk başladığımız yıllarda çok fazla şehir efsanesi vardı. Ama doğru insanlarla, düzgün kurumsal yapılarla çalıştığınız zaman böyle bir ihtiyaç hissetmiyorsunuz" dedi.

"Dünyanın en büyük üreticisi" olan Çin'in kendi pazarındaki ürün çeşitliliğinin de altını çizen Taycı, "Özellikle mal tedarikinde her paranın karşılığı var. Alt segmentte de var, orta segmentte de var, VIP segmentte de var. Hepsine cevap veren unsurlar da var" diye konuştu.

Yaklaşık 150-200 milyon Çinli tüketicinin, ithal ürünlere çok aşina olduğunu ve bu ürünleri talep ettiğini belirten Taycı, bu durumun, böylesine büyük bir pazarda Türk ihracatçıları için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

Taycı, "İstanbul İhracatçılar Birliği tarafından Çin'le olan ilişkilerimizin daha da ileriye taşınması ve ileriye götürülmesinden ülkemiz olarak da ciddi manada menfaatimiz olduğunu düşünenlerdenim" dedi.

Çin'in yer aldığı Uzakdoğu'daki tüketicilerin kalite, ambalaj ve mevzuata uyum konularına büyük hassasiyet gösterdiğini vurgulayan Taycı, "Mevzuatlarını düzgün bir şekilde uygulayıp içeriye malınızı alıp dağıtıma başladığınızda başarılı oluyorsunuz. Tadı, kalitesi, lezzeti, ambalaj tasarımı ve dizaynıyla tüketici tarafından tercih edildiğinizde de düzenli bir şekilde sipariş alıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Özellikle sağlıklı gıda ve atıştırmalıklar kategorisinde Çinli alıcılardan gelen ilgiyi somut örnekler veren Taycı, "Zencefil, hurma gibi ürünlerden damak tatlarına uygun sağlıklı yeni ürünler geliştiriyoruz ve çok ciddi ilgi gösteriyorlar. Tadına baktıktan sonra fiyat bile sormadan 'patron yükle konteynerleri gönder' dediler" sözleriyle Çin pazarındaki talebin gücünü vurguladı.

Karşılıklı ticaret potansiyeline dikkat çeken Taycı, "Biz bu pazarda karşılıklı kazanımın mümkün olduğuna inanıyoruz. Çin'den ihtiyaç duyduğumuz hammaddeleri temin ederken kendi yüksek katma değerli ürünlerimizi de buraya satabiliriz" diye konuştu. Taycı, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın Türk ihracatçıları için yeni ortaklıklar kurma ve kalıcı ilişkiler geliştirme fırsatı sunduğunu sözlerine ekledi.