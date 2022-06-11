Türk Hukuk Enstitüsü Adana Temsilciliği açıldı - Haberler

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Türk Hukuk Enstitüsü Adana Temsilciliği açıldı

AA - Koray Kılıç - Güncel
Türk Hukuk Enstitüsü Adana Temsilciliği açıldı

Türk Hukuk Enstitüsü Adana Temsilciliği hizmete girdi.

Türk Hukuk Enstitüsü Adana Temsilciliği hizmete girdi.

Türk Hukuk Enstitüsü Genel Başkanı Cemil Yavuz Aksu, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki şubenin açılışında, enstitünün, milli ve manevi hassasiyetlere sahip hukukçuların bir çatı altında toplanması amacıyla 1977 yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in talimatıyla kurulduğunu belirtti.

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Uğur Öztürk de enstitünün tarihi bakımından hukuk camiasına önemli hizmetlerde bulunduğunu dile getirdi.

Türk Hukuk Enstitüsü Adana Temsilcisi Kemal Ekmen, törene katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar kurdele keserek temsilciliği hizmete açtı.

Törene MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ve davetliler katıldı.

AA / Koray Kılıç - Güncel

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