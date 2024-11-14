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Türk-Hollanda Dostluğu İçin 10 Bin Fidan Dikildi

Türk-Hollanda Dostluğu İçin 10 Bin Fidan Dikildi
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Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk-Hollanda Dostluğu'nun 100. yılı dolayısıyla Muğla'nın Marmaris ilçesinde 10 bin fidan dikimi gerçekleştirdi. Etkinlik, Türkiye-Hollanda Dostluk Ormanı'nda düzenlendi ve katılımcılar fidanları birlikte dikerek dostluğu pekiştirdi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğince, Türk- Hollanda Dostluğunun 100. yılındaki kutlama etkinlikleri çerçevesinde Muğla'nın Marmaris ilçesine 10 bin fidan dikiliyor.

Türkiye ve Hollanda arasında 1924'te imzalanan Dostluk Antlaşması'nın 100. yılı dolayısıyla, İçmeler Mahallesi'ndeki 2022 yılında oluşturulan Türkiye-Hollanda Dostluk Ormanı'nda fidan dikme töreni gerçekleştirildi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, Marmaris Hollanda Fahri Konsolosu Murat Azgun, Marmaris Orman İletme Müdürü Gökhan Şahin, Hollanda Devlet Orman Dairesi uzmanları, elçilik görevlileri, öğrenciler fidan dikerek can suyunu verdi.

Ektinlik kapsamında yeni fidanların dikiminin yanı sıra hatıra ormanında daha önce dikilen fidanların gelişimi de takip edildi.

NP2E Vakfı'nın yürüttüğü proje kapsamında, Hollanda Wageningen Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Meslek Yüksekokulu öğrencileri bir araya gelerek çalışma yürüttü.

Törende konuşan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, kendilerini dostça bir araya getirenin doğa olduğunu belirterek, dostluğun doğa ile birleştirilmesini anlamlı bulduğunu kaydetti.

Konuşmasını Türkçe gerçekleştiren Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, fidan dikimi yapanlara "kolaylık" diledi.

Wijnands, daha önceki yıllarda oluşturulan hatıra ormanında her yıl fidan diktiklerini hatırlatarak, "Bugün Marmaris'te 100 yıllık dostluğumuzu kutlamaktayız. Bu özel bağları daha da güçlendirmek için bir araya geldik. Bu güzel dostluğumuz sonsuza kadar yaşayacak." diye konuştu.

Etkinlikler kapsamında hatıra ormanına toplamda 10 bin fidan dikimi gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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