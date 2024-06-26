Türk Heyetine Washington'da Resepsiyon Verildi

ABD'deki yatırım olanaklarının tanıtılması amacıyla düzenlenen SelectUSA Yatırım Zirvesi'ne katılmak üzere Washington'da bulunan Türk heyeti onuruna resepsiyon verildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutu'nda düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaretten Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Diane Farrell, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh ve ABD Ticaret Odası Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye Başkan Yardımcısı Jennifer Miel'in yanı sıra iş dünyası temsilcileri katıldı.

Önal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve ABD'nin, her iki ulusun iyiliği ve refahı konusunda ortak bir vizyona sahip olduğunu belirtti.

Siyasi açıdan bakıldığında iki ülkenin şu anda iyi bir dönemde olduğuna ve bir ivme yakalandığına işaret eden Önal, ticarette de bu yükselen ivmenin gözlemlendiğini aktardı.

Önal, Türkiye ve ABD arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini anımsatarak, bunun iddialı bir hedef olduğunu ancak halihazırda yaratılan sinerjinin daha da geliştirilememesi için hiçbir neden görmediklerini ifade etti.

Büyükelçi Önal, "Ortak refaha yönelik paylaştığımız vizyonlarımıza ulaşmak için her iki taraftaki girişimcileri, etkileşimlerini artırmaya, varlıklarını bir araya getirmeye, sinerji yaratmaya teşvik etmeye devam edeceğiz." dedi.

ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaretten Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Farrell da SelectUSA Yatırım Zirvesi'nde bu yıl 5 binin üzerinde katılımcının yer aldığını anlattı. Zirveye katılan heyetlerin büyüklüğünün istikrarlı bir şekilde arttığını belirten Farrell, Türk heyetinin de bunlardan biri olduğunu kaydetti.

Farrell, bölgesinin karmaşıklığı dikkate alındığında Türkiye'nin lider konumda olduğunu ifade ederek ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerdeki ivmenin geliştirilmesine devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Eadeh de SelectUSA Yatırım Zirvesi'ne katılan Türk insanlarının ulaşım, inşaat, yenilenebilir enerji, telekomünikasyon ve diğer önemli sektörleri temsil ettiğini aktardı.

Eadeh, Türkiye'den gelen heyetin iki ülke ilişkilerindeki potansiyeli gösterdiğini kaydetti.

ABD ve Türkiye arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmada "yolun neredeyse yarısına gelindiğini" belirten Eadeh, her iki tarafın da bu ortaklığı ve ilişkiyi geliştirmeye çalıştığını ifade etti.

ABD Ticaret Odası Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye Başkan Yardımcısı Miel de ABD'li ve Türk şirketlerin işbirliği yaptığını ve dünyanın en acil sorunlarından bazılarını ele aldıklarını anlattı. İki ülke arasında halihazırda son dönemde yapılan anlaşmalara değinen Miel, çoğu havacılık ve savunma sektöründe olmak üzere ABD ile Türkiye arasında 40 milyar doları aşan anlaşmaların gündemde olduğunu bildirdi.

Miel, ABD'den 2 bin şirketin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini ve daha fazla Türk şirketinin ABD'de yatırım yapmasını istediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin ekonomik alanda iddialı bir reform gündemi olduğuna işaret eden Miel, bunun daha fazla yatırım yaratmaya devam edeceğini ve aynı zamanda yerli ve uluslararası firmalar için çok fazla esneklik sağlayacağını ifade etti.