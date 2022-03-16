Türk Heyeti İkili Ticaret Görüşmeleri İçin Washington'da

Türkiye ve Amerika arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefi kapsamında temaslarda bulunmak üzere Amerika'ya gelen Türk heyeti, Washington'da. ABD Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle görüşecek heyetin temaslarında hangi konular ön plana çıkacak, yatırım alanında hangi adımlar atılacak, Özlem Tınaz Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden aktarıyor

DailyMotion.com / Güncel