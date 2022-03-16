Türk Heyeti İkili Ticaret Görüşmeleri İçin Washington'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Heyeti İkili Ticaret Görüşmeleri İçin Washington'da

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Türkiye ve Amerika arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefi kapsamında temaslarda bulunmak üzere Amerika'ya gelen Türk heyeti, Washington'da.

Türkiye ve Amerika arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefi kapsamında temaslarda bulunmak üzere Amerika'ya gelen Türk heyeti, Washington'da. ABD Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle görüşecek heyetin temaslarında hangi konular ön plana çıkacak, yatırım alanında hangi adımlar atılacak, Özlem Tınaz Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden aktarıyor

DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Türkiye, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title