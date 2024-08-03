Türk Havayolu Şirketleri İran, Irak ve Ürdün Seferlerini Erteledi

(ANKARA) - Türkiye'deki havayolu şirketleri, bu gece İran, Irak ve Ürdün'e yapılması planlanan seferleri sabaha erteledi.

Türkiye'deki havayolu şirketleri, İran ile İsrail arasında yaşanan gerginliklerin ardından bu gece düzenlenecek seferlerde değişiklik yaptı. İran, Irak ve Ürdün'e gece yapılması planlanan seferler sabah saatlerinde iniş yapılacak şekilde yeniden düzenlendi.

Bu gece, Tel Aviv Havalimanı ve Beyrut Havalimanı'ndan yapılacak tüm uçuşlar ise iptal edildi.