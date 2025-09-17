Türk Hava Yollarının İstanbul-Sevilla seferleri başladı

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR/MERTKAN ORUÇ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Sevilla seferlerinin bugün başladığını bildirdi.

Uraloğlu, AA muhabirine, THY'nin yeni açılan uçuş hattına ilişkin bilgi verdi.

Sivil havacılığın modern dünyanın en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bugün başlayan İstanbul-Sevilla seferleri haftada 7 gün karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. Bu hat, Sevilla'nın eşsiz güzelliklerini Türk halkıyla, Türkiye'nin zengin kültürünü ve misafirperverliğini ise İspanyol dostlarımızla buluşturacaktır." dedi.

Uraloğlu, zamanın en kıymetli varlık haline geldiğini belirterek, hız ve ulaşılabilirliğin, bireylerin ve toplumların hayatını şekillendiren temel unsurlar olduğunu kaydetti.

Hava yolu taşımacılığının sadece insanları bir yerden başka yere taşımadığını, aynı zamanda kültürleri bir araya getirdiğini, ekonomileri canlandırdığını ve dostluk köprülerini güçlendirdiğini vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"THY, işte bu misyonla gökyüzünde kurduğu köprülerle dünyayı birleştiren bir küresel marka olarak yoluna devam ediyor. THY, Star İttifakı'nın en güçlü üyelerinden biri olarak sadece bir hava yolu şirketi değil, aynı zamanda ülkemizin küresel arenadaki gurur kaynağıdır. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' vizyonuyla hareket ederek, ülkemizi havacılıkta dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik."

"İstanbul-Sevilla Seferleri haftada 7 gün karşılıklı gerçekleştirilecek"

Uraloğlu, THY'nin İspanya'daki faaliyetlerinin köklü bir geçmişi olduğuna dikkati çekerek, 1984'te Madrid uçuşlarıyla başlayan serüvenin 1992'de Barselona ile devam ettiğini bildirdi.

Ardından Malaga, Valensiya ve Bilbao'yu uçuş ağına eklediklerini hatırlatan Uraloğlu, "THY, 2025 yaz tarifesi itibarıyla İstanbul Havalimanı'ndan İspanya'ya haftalık 91 tarifeli sefer gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Uraloğlu, THY'nin İspanya'daki 6'ncı destinasyonu olan Sevilla'ya başlattığı haftalık 7 frekanslı seferlerle Türkiye ve İspanya arasındaki tarihi ve kültürel bağları daha da güçlendirdiklerini ve yeni bir başarıya imza attıklarını dile getirdi.

Uraloğlu, uçuşlara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bu başarı, THY'nin Avrupa'daki büyüme stratejisinin ve İstanbul Havalimanı'nın küresel bir aktarma merkezi olarak yükselişinin en güzel göstergelerindendir. Bildiğiniz üzere Türkiye ile İspanya, Akdeniz'in iki kadim medeniyeti olarak yüzyıllar boyunca sanat, kültür ve ticaretle yoğrulmuş derin bir dostluğa sahiptir. Osmanlı döneminde başlayan ve bugün her alanda güçlenen bu bağlar, yeni Sevilla hattıyla daha da pekişecektir. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Alcazar Sarayı, Giralda Kulesi ve Sevilla Katedrali gibi ikonik yapılarıyla her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Bugün başlayan İstanbul-Sevilla seferleri haftada 7 gün, modern Airbus A321neo uçaklarımızla karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. Bu yeni hat, turizmi, ticareti ve kültürel etkileşimi canlandırarak, iki ülke arasındaki beşeri bağları daha da güçlendirecektir."

İspanya Sivil Havacılık Otoritesi ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde AJet tarafından 23 Ekim'den itibaren haftada 3 frekans Ankara-Madrid ve 24 Ekim'den itibaren haftada 4 frekans Ankara-Barselona seferlerinin de başlayacağı bilgisini veren Uraloğlu, "Bu yeni hatlarla ilk kez iki başkent arasında doğrudan uçuşlar gerçekleştirilecektir. Bu müjdeyi de buradan sizlerle paylaşmış olalım. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.