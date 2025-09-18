Türk Hava Yolları, Yanbu'ya Uçuş Başlatıyor
Türk Hava Yolları, Suudi Arabistan'ın Yanbu kentine 26 Ekim'den itibaren uçuşlara başlayacağını duyurdu. Bu yeni sefer ile THY, Suudi Arabistan'daki destinasyonlarına bir yenisini eklemiş olacak.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, şirket, Suudi Arabistan'daki destinasyonlarına bir yenisini daha ekliyor.
Liman şehri olması, tarihi dokusu ve Kızıldeniz kıyısındaki güzellikleriyle dikkati çeken Yanbu'ya seferler 26 Ekim'de başlatılacak.
