Haberler

Türk Hava Yolları, Yanbu'ya Uçuş Başlatıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları, Suudi Arabistan'ın Yanbu kentine 26 Ekim'den itibaren uçuşlara başlayacağını duyurdu. Bu yeni sefer ile THY, Suudi Arabistan'daki destinasyonlarına bir yenisini eklemiş olacak.

Türk Hava Yolları (THY), Suudi Arabistan'ın liman kenti Yanbu'ya 26 Ekim'den itibaren uçuş başlatacağını bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, şirket, Suudi Arabistan'daki destinasyonlarına bir yenisini daha ekliyor.

Liman şehri olması, tarihi dokusu ve Kızıldeniz kıyısındaki güzellikleriyle dikkati çeken Yanbu'ya seferler 26 Ekim'de başlatılacak.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
Beşiktaş'ta yeni dönem! Serkan Reçber görevine başladı

Beşiktaş'ta yeni dönem resmen başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mabel Matiz tartışması! Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın

Bakanlık erişim engeli getirdi, Destici el yükseltti: Tutuklansın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.