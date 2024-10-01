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Türk Hava Yolları ve Türkiye Futbol Federasyonu Yeni Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Türk Hava Yolları ve Türkiye Futbol Federasyonu Yeni Sponsorluk Anlaşması İmzaladı
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Türk Hava Yolları (THY) ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında yapılan sponsorluk anlaşması, THY'nin dünya futboluna katkı ve Türk futbolunun marka değerinin artırılması amacıyla gerçekleştirildi. THY, 2026 Dünya Futbol Şampiyonası'nda Milli Takım'ın ulaşımını sağlayacak.

Türk Hava Yolları (THY) ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında sponsorluk anlaşmasına imza atıldı.

THY'nin genel müdürlük binası VIP salonunda, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Hacıosmanoğlu, THY'nin dünya çapında bir marka olduğunu, kendilerinin de Türk futbolunun marka değerini yükseltmeye çalıştıklarını söyledi.

Hacıosmanoğlu, 2026'da yapılacak dünya futbol şampiyonasında Milli Takım'ın ulaşımını THY'nin sağlayacağını hatırlatarak, "Başkan'ımız Bolat'tan özel ricalarımız oldu. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Hem manevi hem de maddi olarak zor bir federasyon devraldık. Türk futbolunu sadece Türk milleti değil, İslam ülkeleri de takip ediyor." diye konuştu.

Bolat ise "Ülkemizin hem erkekler hem de kadınlar bazında futbol alanındaki başarılarının daha da yükseklere çıkması için çalışan federasyonumuzla ülkemizin en değerli markası ve bayrak taşıyıcı hava yolu markası olan bizim mecralarımız farklı olabilir ancak hedeflerimiz aynı. Milletimize hizmet etmek, onları gururlandırmak ve birleştiriciliği temel alarak insanlığın ve insanlarımızın iyiliğine katkı sunmak. THY olarak ülkemizde sporun gelişmesi için farklı branşlarda 16 federasyonumuza destek veriyor ve ülkemizi temsil ettikleri her yere kendilerini gururla taşıyoruz. Futboldan hentbola, voleyboldan bisiklete kadar her branşta verdiğimiz destekle ülkemiz ve insanımız için uzakları yakın kılıyor ve mesafeleri kısaltıyoruz." ifadelerini kullandı.

THY'nin ekonomiye yaptığı katkılara değinen Bolat, şunları kaydetti:

"2024 yılında açacağımız yeni hatlarla birlikte uçuş ağımızı 351 noktaya, yolcu sayımızı ise 86 milyona çıkaracağız. Bu yıl içerisinde filomuz 480 uçağın üstüne, çalışan sayımız 90 binin üzerine, taşıdığımız kargo da 1,9 milyon tonun üzerine çıkacak. 2003 yılında 10 milyon yolcu taşıyan ve AKK'de dünya genelinde 39'uncu sırada bulunan markamız, 2033 yılında 171 milyon yolcuya ulaşacak. 20 yıl öncesine kıyasla filosunu neredeyse 7 kat, yolcu sayısını 8 katın üzerinde artıran ve sağladığı ekonomik katkıyı tam 11 kat yukarıya çıkaran bir Türk Hava Yollarından bahsediyoruz. Bu 2033 hedeflerimize baktığınız zaman gördüğünüz gibi bir deve dönüşüyor, havacılığın zirvesine yükseliyoruz. 2003 yılına kıyasla filoda 12,5 kat, yolcu sayımızda 16,4 kat, ekonomik katkımızda tam 29 kat büyüyeceğiz. 2023 yılında ülkemiz 255 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek asırlık tarihinin rekorunu kırdı. Türk Hava Yolları olarak biz 21 milyar dolara yakın gelir elde ettik ve 16 milyar doların üzerinde hizmet ihracatı kaydettik. Bunun 8 milyar doları ülkemizde kaldı."

Türkiye'ye geçen yıl gelen 56 milyon turistin 13,3 milyonunu THY'nin taşıdığını vurgulayan Bolat, "Turistler üzerinden ülkemize sağladığımız katkı 12,5 milyar doları buldu. Geçtiğimiz sene 20,9 milyar dolarlık bir gelire ulaşan milli bayrak taşıyıcı markamızın, ülkemiz ekonomisine toplam katkısı ise 56 milyar dolar. Bu sayılar bu sene daha da yukarılara çıkacak. 2033 yılı hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde toplam katkımız 144 milyar dolara, 2023-2033 dönemi toplam katkımız ise 1,1 trilyon ABD dolarına ulaşacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hacıosmanoğlu ile Bolat, sponsorluk anlaşmasını imzaladı. Tören, hatıra fotoğrafı çekimi ile tamamlandı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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