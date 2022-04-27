Türk Hava Yolları (THY), Lübnan'da iftar programı düzenledi

Türk Hava Yolları (THY), Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta iftar yemeği verdi.

Beyrut'taki bir otelde düzenlenen THY'nin iftar programına, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın, Yunus Emre Enstitüsü Lübnan Koordinatörü Furkan Özdemir, Lübnanlı iş adamları ve seyahat şirketleri temsilcileri katıldı.

THY Beyrut Ofisi Müdürü Ali Hamdan, geleneksel iftar yemeğini her yıl düzenli bir şekilde düzenlediklerini, mübarek ramazan ayında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Hamdan, tüm katılımcılara THY ve Anadolu Jet ailesi olarak teşekkür ederek, şimdiden ramazan bayramlarını kutladı.