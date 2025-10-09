Haberler

Türk Hava Yolları Süleymaniye Seferlerine Yeniden Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları, Süleymaniye uçuşlarını tekrar başlatacağını duyurdu. THY, bu seferlerle Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağları güçlendirmeyi hedefliyor.

Türk Hava Yolları (THY), Irak'ın Süleymaniye kentine seferlerin yeniden başlayacağını duyurdu.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olarak, dünyanın dört bir yanında Türkiye'yi gökyüzünde gururla temsil etmeye devam ettiklerini belirtti.

Şirketin, Süleymaniye uçuşlarını yeniden başlatacağını kaydeden Üstün, "Bu vizyon doğrultusunda, Süleymaniye hattımızı yakında yeniden gökyüzüyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Haftanın yedi günü düzenli olarak icra edilecek Süleymaniye seferlerimizle Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların daha da güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Misafirlerimizi, Türk misafirperverliğini gökyüzünde en yüksek standartlarla deneyimlemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze teşekkürü

Trump kameralar önünde teşekkür etti: Erdoğan inanılmaz bir iş çıkardı
13 ilimiz kabusu yaşıyor! Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler

Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran neşteri vurdu! 3 yıldıza 'Güle güle' dedi

Neşteri vurdu! 3 yıldıza "Güle güle" dedi
13 ilimiz kabusu yaşıyor! Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler

Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.