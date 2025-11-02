Türk Hava Yolları Reha Muhtar'ı Kara Listeye Aldı

Türk Hava Yolları (THY), uçuşu öncesinde güvenlik kurallarını ihlal etmeye çalışıp, görevli personele karşı uygunsuz davrandığı gerekçesiyle gazeteci Reha Muhtar'ın kara listeye alındığını duyurdu.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, havalimanı güvenlik kurallarının herkesin güvenliği için geçerli olduğunu ve hiçbir istisna yapılmayacağını belirtti.

Üstün, "Uçuşu öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık Türk Hava Yolları uçuşlarında kara listededir. Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir." ifadelerini kullandı.