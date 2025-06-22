Türk Hava Yolları'nın Azerbaycan Etabında Golf Turnuvası Heyecanı

Türk Hava Yolları'nın Azerbaycan Etabında Golf Turnuvası Heyecanı
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Türk Hava Yolları'nın düzenlediği 'Turkish Airlines World Golf Cup' amatör golf turnuvası Azerbaycan'ın Bakü şehrinde gerçekleştirildi. Turnuvada dereceye giren sporcular ödüllerini Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi ve THY yetkililerinden aldı.

Türk Hava Yollarının (THY) "Turkish Airlines World Golf Cup" amatör golf turnuvasının Azerbaycan etabı gerçekleştirildi.

Başkent Bakü'deki Dreamland Golf Kulübü'nde yapılan turnuva, Azerbaycan'da yaşayan golf tutkunlarını bir araya getirdi.

Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Göksel Aşan ve THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay tarafından takdim edildi.

THY Bakü Müdürü Hamid Eldeleklioğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, THY'nin bu organizasyonu 2013'te 12 destinasyonda 12 turnuvayla başlattığını, bugün ise 83 ülkede 130 destinasyona ulaştıklarını söyledi.

Eldeleklioğlu, Azerbaycan etabını kazanan sporcunun, Antalya'da diğer ülkelerden gelen şampiyonlarla birlikte mücadele edeceği final turnuvasında yer alacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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