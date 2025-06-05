Türk Hava Yolları'ndan Günlük Uçuş Rekoru

Türk Hava Yolları'ndan Günlük Uçuş Rekoru
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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün planlanan 1292 seferle en yüksek günlük uçuş sayısı rekorunu kıracaklarını duyurdu. Daha önceki rekor 1284 seferle 2 Temmuz 2023 tarihinde kaydedilmişti.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, planlanan 1292 uçuşla en yüksek günlük sefer rekorunu bugün kıracaklarını bildirdi.

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir rekor daha kırdık. Bugün planlı 1292 seferle bugüne kadarki en yüksek TK sefer sayısı rekorunu kıracağız. Bir önceki rekor 2 Temmuz 2023 tarihinde 1284 sefer idi. Bayramda bir rekor daha var. İyi bayramlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
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