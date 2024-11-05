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Türk Hava Yolları'ndan Çocuklar İçin Yenilikçi Oyuncak Setleri

Türk Hava Yolları'ndan Çocuklar İçin Yenilikçi Oyuncak Setleri
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Türk Hava Yolları, 5 saat ve üzeri dış hat uçuşlarında çocuklara sunacağı yenilenmiş oyuncak setleri ile seyahat deneyimini eğlenceli hale getiriyor. Yeni 'Yol Arkadaşım' konsepti ile çocukların gelişimsel ihtiyaçlarına yönelik özel setler tasarlandı.

Türk Hava Yolları (THY), 5 saat ve üzeri süren dış hat seferlerinde seyahat edecek çocuk misafirlerine yenilenmiş oyuncak setlerini sunacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, uçuş süresine göre çeşitlenen ve 5 farklı setten oluşan "Yol Arkadaşım" konsepti, çocukların seyahatlerini eğlenceli bir deneyime dönüştürürken, ürün çeşitliliğiyle de koleksiyon oluşturabilmelerine imkan tanıyor.

THY Çocuk Kulübü, 5 minik kaşifin ön planda olduğu yeni oyuncak setleri, her yaş grubunun gelişimsel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak seçildi. Uzun uçuşlarda servis edilecek setler, 2-6 ve 7-12 yaş grupları için özel olarak hazırlandı.

Oyuncak setlerinde yer alan "tangram", çocukların problem çözme, mantık yürütme ve geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi anlamlandırmalarına yardımcı olurken, "kamp seti" konsepti ise erken yaşlarda çevre bilincini kazanmalarını destekliyor.

Peluş oyuncaklar ise çocukların duygusal gelişimlerini destekleyerek onlara güven duygusunu aşılıyor. Bir önceki oyuncak konseptinde de yer alan ve serinin vazgeçilmez nitelikteki parçası pilot şapkalar ve uçaklar, çocukların hayal gücünü ve merak duygusunu artırarak, gelecekteki ilgi alanlarını keşfetmelerine olanak tanıyor.

Etkinlik kitapçıkları ve boya kalemleri, çocukların el ve göz koordinasyonlarını ve ince motor becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor.

Türkiye'nin kültür varlıklarının içerik olarak yer aldığı etkinlikler, küçük gezginlerin kültür mirasıyla tanışarak bilinçlenmelerini hedefliyor.

Yeni koleksiyonunda çevre dostu ve geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen oyuncaklar seçmeye özen gösteren THY, minik misafirlerinin gelişimlerini desteklemeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
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