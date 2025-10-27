Haberler

Türk Hava Yolları, Mombasa'ya Doğrudan Uçuşlara Başladı

Türk Hava Yolları, 5 yıllık bir aranın ardından Kenya'nın Mombasa kentine doğrudan uçuşlarına yeniden başladı. KAA tarafından düzenlenen karşılama töreninde, THY'nin İstanbul-Mombasa seferlerinin bölgedeki turizm ve ticaret açısından önemi vurgulandı.

Türk Hava Yolları (THY), 5 yıl aranın ardından Kenya'nın sahil kenti Mombasa'ya doğrudan uçuşlarına yeniden başladı.

Kenya Havalimanları İdaresi (KAA), THY'nin İstanbul-Mombasa seferini yapan uçağının, sabah saatlerinde Mombasa'daki Moi Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığını belirtti.

KAA tarafından yapılan açıklamada, "THY, 5 yıl aranın ardından Mombasa seferlerine yeniden başladı. Boeing 737 tipi uçak yerel saatle 04.20'de iniş yaptı ve su takı ile karşılandı." ifadelerine yer verildi.

Karşılama törenine, Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Subutay Yüksel, KAA Yönetim Kurulu Başkanı Caleb Kositany ile THY ve KAA'nın üst düzey yetkilileri katıldı.

Törende, geleneksel "su takı seremonisi" gerçekleştirildi.

Büyükelçi Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Nairobi'ye haftada 7 gün sefer uçuşu yapan THY'nin, Mombasa'ya haftada 3 sefer uçuş yapacağını söyledi.

THY'nin Mombasa'ya doğrudan uçuşlarının, Türkiye-Kenya ikili ekonomik ve ticari ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağını belirten Yüksel, "Ayrıca İstanbul Havalimanı'ndan yaklaşık 6,5 saatlik uçuşla çeşitli destinasyonlardan Kenya'nın turizm bölgesi Mombasa ve civarındaki beldelerde turizm sektöründe ciddi bir katkı sağlanmış olacak." ifadesini kullandı.

Mombasa Valisi Abdullswamad Nassir???????, haziran ayında yaptığı açıklamada, THY'nin İstanbul-Mombasa seferlerinin 26 Ekim'de yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Seferlerin yeniden başlamasının turizm ve lojistik sektörlerine büyük bir kazanım sağlayacağını ifade eden Nassir, "Mombasa dünyaya açık bir şehir. Şehrin liderliği olarak, küresel bağlantılar kurmaya ve fırsatları halkımıza daha yakın hale getirmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

THY, Mombasa'ya haftada 3 sefer düzenleyecek ve seferlerde 8 ton kargo kapasitesi bulunacak. Bu kapasitenin, bölgesel ticareti ve ihracatı artırması bekleniyor.

