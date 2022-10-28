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Türk Hava Yolları İstanbul-Kerkük direkt uçuşlarına başladı

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Türk Hava Yolları (THY) daha önce askeri üs olarak kullanılan Irak'ın Kerkük kentindeki Kerkük Havalimanı'na, İstanbul'dan ilk doğrudan uçuşunu düzenledi.

Türk Hava Yolları (THY) daha önce askeri üs olarak kullanılan Irak'ın Kerkük kentindeki Kerkük Havalimanı'na, İstanbul'dan ilk doğrudan uçuşunu düzenledi.
İstanbul Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait TK6890 sefer sayılı uçak, saat 10.30'da hareket etti.
Uçak, Kerkük Havalimanı'na 13.00'te indi.

Kaynak: AA / Güncel

Türk Hava Yolları İstanbul Kerkük Irak Güncel Haberler

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