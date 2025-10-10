Haberler

Türk Hava Yolları, İsrail'den Alıkonulan Aktivistleri Tahliye Etti

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan alıkonan 18 Türk ve 76 yabancı aktivisti tahliye etmek üzere Eilat'tan havalandı. THY uçağı, İstanbul Havalimanı'na ulaşması bekleniyor.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nda İsrail tarafından alıkonan 18 Türk ve bazı yabancı aktivistleri tahliye eden Türk Hava Yolları (THY) uçağı, Eilat kentinden havalandı.

THY'e ait 6920 sefer sayılı uçak, sabah saatlerinde İsrail'in güneyindeki Eilat kentine bağlı Ramon Havalimanı'na ulaştı.

İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonundan yasa dışı biçimde alıkoyduğu 18 Türk vatandaşı ve diğer ülkelerden toplam 94 aktivist, söz konusu THY uçağıyla buiradan ayrıldı.

Aktivistleri taşıyan uçağın saatler içinde İstanbul Havalimanı'na ulaşması bekleniyor.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
