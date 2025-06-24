Türk Hava Yolları Irak Seferlerine Yeniden Başlıyor
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Irak seferlerinin çarşamba gününden itibaren yeniden başlayacağını duyurdu. Seferler Erbil ve Bağdat şehirlerini kapsıyor.
Türk Hava Yolları (THY), ara verilen Irak seferlerine yeniden başlıyor.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Irak seferlerine yeniden başlanacağını, sosyal medya hesabından kamuoyuna duyurdu.
Ekşi, paylaşımında, "Çarşamba günü Irak seferlerine (Erbil ve Bağdat) başlıyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel