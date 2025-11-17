Haberler

Türk Hava Yolları, İki Yeni Airbus A350-900 Uçağını JOLCO Finansmanı ile Teslim Aldı

Türk Hava Yolları, filosuna katacak iki yeni Airbus A350-900 uçağının teslimatını Itasca sigorta garantili finansmanı ile tamamladı. Bu işlem, Bank of China ve JP Lease ile yapılan ilk uçak finansmanı oldu.

TÜRK Hava Yolları (THY), filosunda yer alacak iki yeni Airbus A350-900 uçağının teslimatı için Itasca sigorta garantili havacılık finansmanı ürününü Japon öz sermayeli Finansal Kiralama (JOLCO) modeliyle birleştirerek teslimatını tamamladı

Itasca'nın rekabetçi sigorta çözümünün desteğiyle yürütülen finansman işleminde, Bank of China tek kreditör olarak görev alırken, Japon öz sermayesi JP Lease tarafından sağlandı. Bu işlem, Türk Hava Yolları'nın Itasca ile gerçekleştirdiği ilk JOLCO anlaşması olmasının yanı sıra, Bank of China ile JP Lease ve Türkiye'nin ulusal havayolu şirketi arasında tamamlanan ilk uçak finansmanı oldu.

KÜRESEL ORTAKLIKLARIMIZI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ

İşlemin başarıyla tamamlanmasıyla ilgili, Türk Hava Yolları Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, "Türk Hava Yolları olarak, uluslararası iş ortaklarımızın güvenini yansıtan ve yenilikçi finansman yapılarımızla kaynak çeşitliliğimizi güçlendiren bu önemli işlemi tamamlamaktan mutluluk duyuyoruz. Itasca, Bank of China ve JP Lease'e, destekleri ve değerli ortaklıkları için teşekkür ediyor ve Bank of China ve J.P. Lease'i, Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdikleri ilk uçak finansmanı işlemi dolayısıyla tebrik ediyorum. Filo genişletme stratejimizi desteklerken küresel ortaklıklarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

'EKİPLERİ TEBRİK EDİYORUM'

Bank of China Londra Merkezli Ulaştırma Sektörü Başkanı Arnaud Fiscel, "Bu yeni A350-900 uçağının finansmanında Türk Hava Yolları'na destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işlemin başarıyla sonuçlanması, Bank of China ve Türk Hava Yolları arasındaki güçlü ilişkinin bir göstergesidir. Bu, aynı zamanda havacılık sektörüne özel çözümler sunma konusundaki güçlü yeteneğimizin de bir yansımasıdır. Finansmanın verimli ve sorunsuz bir şekilde tamamlanmasından dolayı tüm ilgili ekipleri tebrik ediyoruz" diye konuştu.

JP Lease Products and Services Co., Ltd. Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Teiji Ishikawa ise şunları söyledi:

"Türk Hava Yolları'nın yeni A350-900 uçağının finansmanını desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işlem, Türk havacılık sektörü ile olan güçlü ilişkimizi ve bağlılığımızı gösteriyor. Değerli ve yenilikçi ortaklarımızla birlikte bu işlemin Japon öz sermaye sağlayıcısı olarak yer almaktan gurur duyuyoruz."

Itasca İcra Kurulu Başkanı Gareth John ise "Bu işlem, Itasca'nın finansman platformunun gücünü, çok yönlülüğünü ve önde gelen küresel havayolları için yenilikçi sigorta destekli çözümler sunma yeteneğimizi vurguluyor. Türk Hava Yollarının iki yeni A350-900 uçağının teslimatını destekleyen bu JOLCO finansmanı, havacılık sektöründe verimli ve rekabetçi finansman yapıları sağlama taahhüdümüzü pekiştiriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
