Üye Girişi
Haberler

Türk Hava Yolları, Hizmet İhracatının Şampiyonları Ödülleri'nde Birinci Oldu

Türk Hava Yolları, Hizmet İhracatının Şampiyonları Ödülleri'nde Birinci Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları, '6. Hizmet İhracatının Şampiyonları Ödülleri' töreninde 'Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri' kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. THY, hizmet ihracatı alanındaki başarıları ve Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Türk Hava Yolları (THY), "6. Hizmet İhracatının Şampiyonları Ödülleri" töreninde "Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri" kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Hizmet İhracatçıları Birliğince düzenlenen törende, 18 farklı kategoride toplam 54 ödül verildi.

THY, "Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri" kategorisinde birincilik elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, Türkiye'nin hizmet ihracatı rekortmeni olarak zirvedeki yerlerini koruduklarını kaydetti.

THY'nin küresel alanda Türkiye'yi gururla temsil etmeyi sürdürdüğünü belirten Bolat, "Türkiye'nin ekonomik büyümesinin önemli göstergelerinden biri olan hizmet ihracatı alanında 2024 yılı hedeflerimizi aşarak ulaştığımız bu başarı, çalışanlarımızın üstün gayreti ve misafirlerimizin bize olan güveni sayesinde mümkün oldu. Gelecekte de yenilikçi adımlarla bayrağımızı daha yükseklere taşımaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor

Putin'in tedirgin eden hamlesi, NATO'yu harekete geçirdi

 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

 Erdoğan'ın sözleri sonrası 2025 yılı asgari ücret artışında %45 oranı konuşulmaya başlandı

Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı

Onlarca ülke tutuklamak için sıraya girerken bir liderden destek mesajı geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Rüyada köpek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek görmek ne anlama gelir diyanet? Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları! En yeni, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Yüksek zeka belirtisi neler, nasıl tespit edilir? Üstün zeka eğitimi nasıl olmalı? 21 Kasım reyting sonuçları! 21 Kasım Perşembe AB ve Total sıralamasında en çok hangi diziler izlendi? Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı? Öğretmenler Günü'nde öğretmenime ne yazabilirim? ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI | Öğretmenler günü için anlamlı, duygusal, kısa sözler ve şiirler! Motorine zam gelecek mi? 22 Kasım motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı? YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sorgulama ekranı! Masterchef 22 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.