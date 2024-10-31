Üye Girişi
Haberler

Türk Hava Yolları Dördüncü Kez 'World Class' Ödülünü Kazandı

Türk Hava Yolları Dördüncü Kez 'World Class' Ödülünü Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları, APEX tarafından üst üste dördüncü kez 'World Class' ödülüne layık görüldü ve ayrıca 'World Class Sürdürülebilirlik Kategorisinde Sınıfının En İyisi' ödülünü aldı. THY, yolcu deneyimi ve operasyonel kalite konusundaki mükemmelliğini bir kez daha kanıtladı.

Türk Hava Yolları (THY), Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından üst üste dördüncü kez 'World Class' ödülüne layık görüldü.

Sektör profesyonelleri tarafından yürütülen kapsamlı denetimler sonucunda 'World Class' ödülü, Emniyet ve Sağlık, Misafir Deneyimi ve Türk Hava Yolları'nın 'World Class Sürdürülebilirlik Kategorisinde Sınıfının En İyisi' ödüllerini de kazandı. World Class ödülüyle havayolu şirketi dünyada bu prestijli ödüle sahip olan 10 havayolu arasındaki yerini korudu. Kaliforniya'da gerçekleşen APEX/IFSA Global Expo fuarında düzenlenen özel törende 'World Class Sürdürülebilirlik Kategorisinde Sınıfının En İyisi' ödülünü de kazanan küresel marka, yolcu deneyimi ve operasyonel kalite konularında mükemmelliğe olan bağlılığını bir kez daha kanıtladı. Bu ödüllere ek olarak havayolu şirketi APEX ailesinin bir parçası olan Future Travel Experience'dan 'FTE Pioneer Ödülü'nü de teslim aldı. FTE Global Airline Pioneer ödülleri töreni de Los Angeles'ta gerçekleşti.

'AİLEMİZE VE YOLCULARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Ödüller hakkında açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "APEX'ten 'World Class' ve 'World Class Sürdürülebilirlik Kategorisinde Sınıfının En İyisi' ödüllerini ve 'FTE Global Airline Pioneer' ödülünü almaktan gurur duyuyoruz. Bu üç başarı, yolcu deneyimini geliştirme, inovasyonu teşvik etme ve misafirlerimize dünya standartlarında uçuş deneyimi sunma performansımızın kalitesini bir kez daha tescillerken, operasyonlarımıza sürdürülebilir uygulamaları entegre etme konusundaki özverimizi de vurguluyor. Bu başarılar için Türk Hava Yolları ailemize ve hizmetlerimize güvenen misafirlerimize teşekkür ediyorum"dedi.

'THY EŞSİZ HAVA YOLCULUĞUNUN STANDARTLARINI YÜKSELTİYOR'

APEX CEO'su Dr. Joe Leader ise şunları söyledi:

"Türk Hava Yolları, her yıl APEX World Class takdirini kazanarak lüks seyahatte sürekli olarak çıta yükseltiyor. Eşsiz küresel ağı, dünyaca ünlü Türk misafirperverliğini temsil eden bir yolcu deneyimi ile birleşince mükemmellik daha üst seviyelere çıkıyor. 2024'te geliştirilmiş mahremiyet, daha geniş oturma alanları ve zarif tasarım detayları sunan yeni Crystal Business Class süitini tanıtan Türk Hava Yolları, YATES+ tarafından sunulan APEX World Class ödüllerinin özünü gerçek anlamda yansıtarak, eşsiz hava yolculuğunun standartlarını yükseltmeye devam ediyor." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türk Hava Yolları

Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı

 Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy göreve başladı! Makamdan ilk fotoğraf

Makamdan ilk fotoğraf! Resmen göreve başladı

 Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi?

Tutuklanan CHP'li başkan hakkında sessizliğini bozdu
Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor

Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMAZAN NE ZAMAN? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? CAN AKSOY KİMDİR? İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kaç yaşında ve görev yerleri neresi? HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA: Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sorgulama ekranı! 31 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Az önce deprem mi oldu? 31 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bursaspor-Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bursaspor-Turgutluspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 31 EKİM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Seray Sever kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Seray Sever kaç yaşında, nereli? Seray Sever biyografisi! Leyla son bölüm izle! Leyla dizisi 7. bölümde neler oldu, Leyla son bölüm özeti! Esenyurt Belediyesi'ne kim atandı? Esenyurt Belediyesi'ne neden kayyum atandı? ATV CANLI YAYIN İZLE 31 EKİM! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu, ATV frekans bilgileri...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.