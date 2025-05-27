Türk Hava Yolları, Capital500 Ödüllerinde 5 Ödül Kazandı

Türk Hava Yolları, Capital500 Ödüllerinde 5 Ödül Kazandı
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Türk Hava Yolları (THY), Capital dergisinin 'Capital500' araştırmasında 5 önemli ödül aldı. THY, Türkiye'nin en çok ihracat yapan, en çok kar eden ve en çok istihdam yaratan şirketleri arasında yer aldı.

Türk Hava Yolları (THY), ekonomi dergisi Capital tarafından gerçekleştirilen ve en büyük 500 özel şirketin sıralandığı "Capital500" araştırmasında 5 farklı ödüle layık görüldü.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dün İstanbul'da düzenlenen ödül törenine, THY yöneticileri, Türkiye'nin önde gelen şirket yetkilileri ve medya mensupları katıldı.

Törende "Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi" araştırmasında THY, yüksek performansıyla "Türkiye'nin En Çok İhracat Yapan 1'inci Şirketi", "Türkiye'nin En Çok Kar Eden 1'inci Şirketi", "Türkiye'nin Ulaştırma Sektöründe Ciroda 1'inci Şirketi", "Ciroya göre Türkiye'nin En Büyük 2'nci Şirketi" ve "Türkiye'nin En Çok İstihdam Yaratan 2'nci Şirketi" ödüllerini aldı.

Ödül, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye takdim edildi.

Ödül töreni öncesi gerçekleştirilen "Liderlerin Gelecek Senaryoları" adlı panelde konuşan Ekşi, THY'nin 2003'ten bu yana sürdürdüğü yükselişle butik şirketten zirvede yer alan bir şirket haline geldiğini söyledi.

THY'nin 6 kıtaya ve 130'dan fazla ülkeye uçuş gerçekleştirdiğini belirten Ekşi, "Ülkemizin en değerli markasıyız. Misafirlerimize sunduğumuz seyahat deneyimini her gün geliştiriyoruz. 2033 yılı stratejik hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz, liderliğimizi korumayı sürdüreceğiz. Başarılarımızda, rekorlarımızda ve kazandığımız ödüllerde çalışma arkadaşlarımızın büyük özverisi var, ailemize teşekkür ediyorum. Milletimizin adını ve bayrağını gökyüzünde taşımaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
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