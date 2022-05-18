Türk Hava Yolları, Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ni metaverse'e taşıdı - Haberler

Türk Hava Yolları, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın başlayacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali kapsamında ilk kez "metaverse Avrupa Ligi Land"i tanıttı.

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, "Sanal, çok kullanıcılı deneyim, taraftarların kendi avatarlarını kişiselleştirmelerine, en sevdikleri Dörtlü Final takımının kıyafetlerini giymelerine, ödüller ve özel erişim kazanmak için heyecan verici mini oyunlar oynamalarına, diğer Avrupa Ligi taraftarlarıyla sohbet etmelerine, canlı konsere dahil olmak gibi birçok özel etkinliğe erişmelerine olanak tanıyor." ifadelerine yer verildi.

Bu deneyime katılmak için taraftarların "euroleagueland.net"i ziyaret edebileceği belirtildi.

Açıklamada, Dörtlü Final maçlarına bizzat katılan taraftarların mini sahada kurulan basketbol şut oyunu, 50 bin 'Miles&Smiles' mili ödüllü en uzun atlama ve havada kalma süresini ölçen Jump&Dunk yarışması ve çeşitli kuponlar veren bir dijital otomat oyunu da dahil olmak üzere birçok FanZone alanı etkinliğine katılma şansına sahip olacağı aktarıldı.

Türk Hava Yolları'nın Belgrad'a yaptığı 'En Değerli Yolcu' kampanyası ile rezervasyon yaptıran Miles&Smiles üyelerine 4 kat mil kazanma fırsatı da sunduğu bildirildi.

En uzun süre havada kalan oyuncuya ödül verilecek

Türk Hava Yolları, ilk kez 2019'da hayata geçirdiği ödüllü yarışması "Flight Time" yarışmasını bu sene de gerçekleştirecek.

Dörtlü Final boyunca tek sıçramada uzun süre havada kalan oyuncuya "Flight Time Şampiyonu" ödülünün yanı sıra Miles&Smiles'dan mil hediyesi verilecek.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bir kez daha Dörtlü Final'in isim sponsoru olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Avrupa Ligi'nin çok önemli bir organizasyon olduğunu belirten Bolat, "Bir kez daha prestijli Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin isim sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Bu büyüklükteki spor müsabakaları, başarıya gitmek için gerekli olan adanmışlık, yoldaşlık ve tutkuyu yansıtıyor. Bu meziyetler, Türk Hava Yolları'nın, dünyanın her yerindeki insanları, ülkeleri ve kültürleri birleştiren lider hava yolu olabilmesi için sahip olduğu ruhu ve misyonu yansıtıyor. Önümüzdeki birkaç gün bu değerleri taşıyarak yarışacak tüm takımlarımıza bol şans diliyor, ayrıca taraftarlarımızı küresel olarak bir kez daha birleştirecek olmaktan dolayı da çok heyecan duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Ligi CEO'su Jordi Bertomeu ise şunları kaydetti:

"Amacımız gerçek bir tutku olan basketbol etrafında fanlar adına duygu dolu inanılmaz bir deneyim yaşatmak. Bu sebeple Belgrad'a gelen fanların yanında evlerinden Dörtlü Finali takip edecek hayranlarla bu anı kutlamak çok önemli. Bütün medya ortaklarımız ve sponsorlarımıza, özellikle Türk Hava Yolları'na şükranlarımı iletmek istiyorum. En zorlu zamanlarımızda bile bizimle durduğunuz için teşekkürler."