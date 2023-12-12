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Türk Hava Yolları, Ajet'e 5 adet uçak devretti

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Türk Hava Yolları, iştirak şirketi olan Ajet'e 5 adet Boeing 737-800 tipi uçağı devretti.

TÜRK Hava Yolları, iştirak şirketi olan Ajet'e 5 adet Boeing 737-800 tipi uçağı devretti.

THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz %100 iştirakimiz olan AJet Hava Taşımacılığı A.Ş'nin (AJet) Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği çerçevesinde gerekli izinleri alarak faaliyetlerine başlayabilmesi için Ortaklığımız mülkiyetinde bulunan 5 adet Boeing B737-800 tipi uçağın ayni sermaye olarak AJet'e devredilmesine karar vermiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türk Hava Yolları Boeing 737 Ulaşım Havacılık Ekonomi Güncel Haberler

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