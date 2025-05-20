Türk Hava Yolları 92 Yaşında: Zirveye Doğru Yükseliş Devam Ediyor

Türk Hava Yolları 92 Yaşında: Zirveye Doğru Yükseliş Devam Ediyor
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Türk Hava Yolları, kuruluşunun 92. yılına ulaşırken filosunu 479 uçağa çıkararak dünyada 9. sıraya yükseldi. Genel Müdür Bilal Ekşi, hedeflerinin zirveye doğru emin adımlarla devam ettiğini vurguladı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) 20 Mayıs 1933'te 5 uçakla "butik" bir hava yolu şirketi olarak başlayan yolculuğu, 92'nci yılında 479 uçak ve 131 ülkede 356 destinasyonla "dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu" olarak zirveye doğru sürüyor.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kuruluş yıl dönümüyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin filo büyüklüğü açısından dünyada 9'uncu sıraya yükseldiğini vurguladı.

Ekşi, paylaşımında, "20 Mayıs 1933'te başlayan yolculuk zirveye doğru emin adımlarla devam ediyor. 2003'te 65 uçakla dünyada 35. sırada olan hava yolumuz 2025'te 479 uçakla dünyada 9. sıraya yükseldi. Bu başarı hepimizin. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada, THY tarafından kuruluş yıl dönümü için hazırlanan reklam filminde, şirketin geçmişten bugüne kullandığı uçaklara yer verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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