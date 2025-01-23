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Türk Hava Yolları 12 Yıl Aradan Sonra Suriye'ye Uçtu

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Türk Hava Yolları, 12 yıl aradan sonra İstanbul'dan Şam'a ilk seferini gerçekleştirdi. Haftada 3 gün düzenlenecek uçuşların ilki, Boeing777 tipi uçakla yapıldı.

Türk Hava Yollarının (THY) 12 yıl sonra Suriye'ye ilk seferini gerçekleştiren uçağı, Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapan THY'ye ait Boeing777 tipi yolcu uçağı, Şam Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Şam Uluslararası Havalimanı yeniden faaliyete geçmişti.

Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı, 18 Aralık'ta Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Halep'e ilk yerel seferini düzenlemişti.

Şam Uluslararası Havalimanı, 7 Ocak'ta uluslararası uçuşlara açılmıştı.

THY, Suriye'ye en son uçuşunu 31 Mart 2012'de icra etmişti.

Haftada 3 gün sefer düzenlenecek

AA muhabirinin THY'nin internet sitesinden edindiği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'ndan salı, perşembe ve pazar günleri sabah 09.00'da Şam Uluslararası Havalimanı'na doğrudan sefer düzenlenecek.

Şam Havalimanı'ndan da aynı günlerde saat 13.00'te İstanbul Havalimanı'na dönüş seferleri gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
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