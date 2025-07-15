Türk Hava Sahasında Rekor Uçuş Sayısı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "13 Temmuz'da 1745 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık. 6 bin 110 uçuş trafiği ile toplam uçak trafiği rekorumuzu tazeledik" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerini değerlendirdi. Uraloğlu, "13 Temmuz'da 1745 transit uçuşla Türk hava sahasında tüm zamanların en yüksek günlük transit uçuş sayısına ulaştık. Söz konusu uçuşlara emniyetli ve etkin şekilde hizmet sunarak, 27 Nisan 2025'te kaydedilen 1729 uçuşluk önceki rekoru geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

Trafik yoğunluğunun rekor seviyelere ulaştığı bu günlerde, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Hava Trafik Kontrol Merkezinin uçuşlara kesintisiz, emniyetli ve yüksek standartlarda hava trafik hizmeti sunmaya devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, "12 Temmuz 2025 tarihinde 6 bin 110 uçuş trafiği ile bir başka tarihi başarıya daha imza attık. Bu rakamla birlikte, 15 Haziran 2024'te kaydedilen 5 bin 943 toplam uçak trafiği rekorumuzu da tazeledik. Elde edilen bu veriler, Türk hava sahasının Avrupa ile Körfez ve Asya ülkeleri arasında önemli bir hava koridoru işlevi gördüğünü ve bölgesel hava trafiğinde merkezi bir konuma ulaştığını bir kez daha somut olarak göstermiştir" dedi.