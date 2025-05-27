Türk Hava Kuvvetleri 114. Yılında 'Cazın Kartalları Orkestrası' Konseri Düzenliyor

Türk Hava Kuvvetleri 114. Yılında 'Cazın Kartalları Orkestrası' Konseri Düzenliyor
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Türk Hava Kuvvetleri'nin 114. kuruluş yılı dolayısıyla 1 Haziran'da Konya'da 'Cazın Kartalları Orkestrası' konseri düzenlenecek. Selçuklu Kongre Merkezi'nde saat 20.00'de gerçekleşecek etkinlikte, Türk Yıldızları ve SoloTürk'e ait özel görüntüler izleyicilerle buluşacak. Şehit aileleri ve gaziler yararına gerçekleşecek konserde katılımcılara poster hediye edilecek ve pilotlarla imza etkinliği yapılacak. Biletler Biletix'ten alınabilir.

Türk Hava Kuvvetlerinin 114. kuruluş yılı dolayısıyla Konya'da "Cazın Kartalları Orkestrası" konseri düzenlenecek.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde 1 Haziran Pazar günü saat 20.00'de düzenlenecek konserde ilk kez yayınlanacak Türk Yıldızları ve SoloTürk'e ait görüntüler, izleyenleri hem gururlandıracak hem duygulandıracak.

Şehit aileleri ve gaziler yararına düzenlenen, izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunulacak konserde ayrıca gökyüzünün gururu Türk Yıldızları ve SoloTürk'ün imzalı özel posterleri de hediye edilecek.

Konser sonrası düzenlenecek imza etkinliğinde, katılımcılara kahraman pilotlarla birebir temas kurma fırsatı sağlanacak.

Biletler, Biletix'ten temin edilebilecek.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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