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Türk Hava Kuvvetleri'nin 113. Kuruluş Yılı Kutlamaları

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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 113. yılı kapsamında İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde kutlama etkinliği düzenledi. Etkinlikte konser, uçak sergisi ve söyleşi gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Ayrıca Türk Hava Kuvvetlerine bağlı ekipler tarafından gösteri uçuşları yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 113. yılı kapsamında Yeşilköy'deki İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde kutlama etkinliği düzenledi.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Bandosu'nun saat 13.00'de verdiği konserle başlayan etkinliğe katılanlar Türk havacılık tarihi açısından öneme sahip 60 uçağın sergilendiği müzeyi de gezdi.

Ardından savaş pilotu olan, Hava Yüzbaşı Emrah Bayrı, Türk havacılığı hakkında söyleşi yaptı.

Bayrı, kutsal vatan semalarını korumak için 113 yılda birçok şehit verildiğini dile getirerek, "İstiklal Ordumuzun Komutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e selam olsun." dedi.

Türk Hava Kuvvetlerinin tarihi, okul ve uçuş eğitimleri hakkında bilgiler aktaran Bayrı, gençlerin "Bir jet pilotu nasıl olunur?" şeklindeki sorusuna cevap verdi.

Bayrı, 15 ay uçuş eğitiminin ardından jet pilotu olarak kıtalara gitmeye hazır hale geldiklerini, sürecin harbe hazırlık eğitimleriyle devam ettiğini belirtti.

Söyleşinin ardından Türk Hava Kuvvetlerine bağlı 111, 126 ve 193. filoda görevli ekipler, "Süper Mushshak", "F-4" ve "F-16" uçaklarıyla müze üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

Eskişehir 111. Filo Komutanı Hava Pilot Albay Rahmi Akgün, uçakla kurulan telsiz bağlantıdan yansıtılan seste alandakileri selamlayıp, Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşunun 113'üncü yılını kutladı.

Albay Akgün'ün, "İstikbal" diyerek yaptığı seslenişe, alandaki vatandaşlar "Göklerde" karşılığını verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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